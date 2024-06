Kobza (SPD): Máme společné nepřátele, ty šílence, kteří chtějí válku

reklama

Zúčastnil jsem se shromáždění proti válce na Václavském náměstí, které pořádal Ladislav Vrábel. Byla zde celá řada skvělých a významných lidí. Ze Slovenska přijeli Ján Čarnogurský, bývalá československý premiér, dále europoslanec Milan Uhrík. Ze Srbska zde byl Milutin Illič a významný právník Goren Petronijevič. Z Polska přijel poslanec Sejmu Roman Fritz za Konfederaciju. Z české strany zde byli Josef Skála, Jiří Paroubek a další.

Pepa Nos nemohl chybět.

Kromě mého krátkého projevu (viz níže) jsem doprovodil na baskytaru Josefa Kupčíka, který zde zahrál tři svoje nádherné protestsongy: Máváš vlajkama, Dětský pláč a Vláda chce válku (pro ty, kteří naši produkci minuli, jsou k dispozici na youtube

Toto j text mé řeči:

Zdravím vás z SPD Jsme tady protože máme společný cíl a tím je zachování míru, jsme tady protože máme společné nepřátele, ty šílence, kteří chtějí válku.

Jsme tady, protože nechceme válku.

Protože

I špatný mír je lepší, než nejlepší válka·

Je lepší být živý, než mrtvý

Je lepší být celý a zdravý, než zmrzačený a nemocný

Je lepší, když má dítě oba rodiče, než když je sirotek

Je lepší mít s rodinou co jíst, než hladovět

Je lepší mít domov, než rozstřílenou ruinu

Je lepší mít rodinu, než být válečnou vdovou s mizernou penzí

Je lepší nemuset se bát vystrčit nos na ulici, než sedět ve sklepě

Slíbil jsem, že půjdu s kůži na trh, ale bez vás nic nezmůžu.

Dobře si rozmyslete koho volit, aby váš hlas nepropadl a aby do europarlamentu přišli lidé, kteří od začátku vědí, co tam budou dělat a nestráví první rok hledáním bufetu a toalet. Za týden jsou volby a ujišťuji vás, že teď se vás, voličů, režim bojí a udělá vše pro to, abyste zůstali doma a aby díky tomu jejich lidé získali moc rozhodovat o tom, jak tady máme žít. Udělají vše, abyste zůstali doma, abyste neměli motivaci jít volit. Protože jsou to oni, kdo na nás uvalili zelenou katastrofu, chtějí nás zaplavit nepřizpůsobitelnými migranty a nesmyslně podporují ta jatka na Ukrajině. Jim jde o krásné živobytí a o ovládnutí obrovské spousty peněz, se kterými EU hospodaří. Nedejme se oblbnout lacino. Demokracie nám nyní dává úžasnou zbraň, kterou jsou právě volby a tak ji využijme.

