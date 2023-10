Kobza (SPD): Pamatuju normalizaci a to, co předvádíte, má hodně společných rysů

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den.

Mně je 67 let, zažil jsem toho víc, než většina z vás dohromady, hodně toho pamatuju. A já bych tady rád připomněl jeden citát jistého afričana, jistého pana Mobutu(?) Sese Seko Banga, prezidenta Konga, který prohlásil, že garantuje svobodu projevu, ale negarantuje svobodu po projevu. A v této souvislosti bych vám rád připomněl několik jmen lidí, kteří jsou vyšetřováni nebo odsouzeni za názor.

Naše kolegyně Karla Maříková, Michal Kraft, děkan Ševčík a dalších asi 70 lidí, kteří jsou vyšetřovaní za to, co napsali nebo řekli. Víme z vlastní zkušenosti, že kdo je ve státní správě nějakým způsobem a přihlásí se k nějakému názorovému souznění s SPD, má problémy. Stává se šikanovaným a tak většina z nich tuto nějakou názorovou souhru tají. Takže prosím pěkně, já pamatuju dobu normalizace a můžu říct, že to, co předvádíte vy tady, má hodně, hodně společných rysů.

Děkuju.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kobza (SPD): Teď skutečně jde o naši vlastní bezpečnost Kobza (SPD): Najděte rozdíl aneb Hácha a Pavel – dvě strany stejné mince Kobza (SPD): Mír je lepší než válka. I špatný mír je lepší než nejlepší válka Kobza (SPD): Náš systém je poměrně macešský a těmto lidem by měl být umožněn návrat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama