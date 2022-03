Kobza (SPD): Síkelovo odkopání se a vojska NATO před branami

reklama

Ano, už jsme tu v minulosti měli lecjaké vlády, téměř podobně neschopné (Špidlova, Nečasova), i arogantně přezíravé k problémům obyčejných lidí (Grossova, Topolánkova či Paroubkova). Co však předvádí v těchto dnech vláda Fialova, to přesahuje všechny meze.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (nestraník za STAN v Pirátostanu) to předvedl názorně ve svém rozhovoru pro SeznamZprávy. Jeho obsahem jsou stanoviska jeho ministerstva a celé vlády k situaci dramaticky rostoucích cen PHM a následných souvislostí. A také se zde dočteme, jaké na to ministr Síkela navrhuje recepty. Ani v jenom z těch ohledů se nestačíme divit.

Na otázku, jak se stát postaví k strmě letícím cenám PHM, odpovídá: „Pan Babiš se mi snaží radit jednoduchá řešení. Že máme třeba snížit ceny u Čepra (síť čerpacích stanic v rukou státu, pozn. red.), které drží sedm procent trhu. Ale v okamžiku, kdy tam snížíme ceny, tak se tam zásoby vyprodají během jediného dne, což by v důsledku společnosti a lidem škodilo.“ Ano, takže opět Babiš v roli hlavního viníka. Jenže pár řádků vedle Síkela mýrnyx-dýrnyx konstatuje, že jsme velkou část rezerv PHM dali Ukrajincům jako „pomoc“. Odborník se diví a občan nevěřícně zírá.

Další Síkelova perla: „Spotřební daň (u benzinu je 12,84 Kč/l, u nafty 9,95 Kč/l, pozn. red.) se úplně zrušit nedá. V okamžiku, kdy bychom zlevnili na pumpách, se nám tam odběry zvýší ještě více.“ Stejný příběh. Co je nám, vrchnosti, do běžných lidí, notabene firem, ti všichni jsou na palivech závislí. My ale potřebujeme peníze do státní kasy. Je vidět, že Síkela je bankéř, nikoli národohospodář. Věděl by totiž tu základní pravdu, že zvyšování jednotkové ceny vede k nižšímu faktickému odbytu. Je to prostý rozdíl mezi relativními a absolutními čísly, na které pan ministr očividně chyběl ve škole, když se matematika učila. V důsledku to povede k dalšímu umrtvení ekonomického života země a omezení práv občanů.

Svoji naprostou nekompetentnost dokazuje ministr další větou: „Pokud uvidíme, že dopravci mají problém a že ti dopravci jsou nedílnou součástí důležité infrastruktury, budeme hledat řešení.“ Cožpak je naše vláda tak slepá a… doplň si adjektivum každý dle svého…, aby nevěděla, že doprava je první na ráně ve věci cen paliv? Oni teprve budou zkoumat, zda dopravcům nevznikne problém, a pak snad začnou hledat řešení.

Přeloženo do běžné češtiny to znamená: kamarádíčkům se zadají zakázky na analýzy, evaluace, oponentury analýz a návrhy řešení, které stejně spadnou pod sůl, protože to celé je jen Potěmkinova vesnice, která nahrazuje skutečnou práci.

Síkela si dává i vlastní branky, které, kdyby nešlo o tak mnoho, by byly až úsměvné. Vyčítá například Putinovi, že studoval maxismus – leninismus. Tož se ptejme: což ho nestudoval též Jozef Síkela (*1967), v době listopadu 89 už třetím rokem na elitní Vysoké škole ekonomické, kam se věru nepřijímaly děti z „nedůvěryhodných“, rozuměj neprokádrovaných rodin?

A mimochodem, nezapomeňme, že jde o téhož Síkelu, který ještě před vstupem do vlády tak horlivě bojoval za green deal, zelenou sebevraždu evropské, a tedy i naší už tak vydrancované ekonomiky. Přičemž green deal jakožto inženýrský produkt choromyslných byrokratů z Bruselu je přímým dědictvím leninské politiky rozhodování o lidech a věcech z centra, bez ohledu na obyčejné lidi, prostě opět nás chtějí hnát „přes spáleniště přes krvavé řeky“.

Zlatý hřeb v programu však čteme v závěru rozhovoru: „Vím, že současná situace nahrává populistům a nacionalistům, kteří jako správní Putinovi spojenci začínají společnost štvát proti ukrajinským uprchlíkům. Ale to je ta válka hodnot. Jde o ochotu něco obětovat, akceptovat určitý diskomfort a prostě nějakou chvíli vydržet.“

Nuže dobrá. Když každý, tak každý. Až si naše vláda sníží platy na 50 % na celou dobu války na Ukrajině, když zmrazí stále rostoucí platy soudců, když zastaví zvyšování příjmů poslanců a senátorů (proti čemuž protestovala jediná SPD), když zastaví nesmyslné armádní nákupy, které beztak nejsou o ničem jiném než o provizích pro ministerské úředníky, pak se o tom můžeme bavit. Do té doby ale víme jediné: Tato vláda je zcela asociální, arogantní, vyděračská a nepřijatelná. Jenomže jinou nedostaneme. Velký bratr ze zámoří to nedovolí. Pročpak asi byla Pekarová-Adamová s Vystrčilem nedávno v Bruselu u JenseStoltenberga?

Odpověď hledejme zde:

Usnesení vlády ČR č. 134 ze dne 25.února 2022 (jak příhodné datum!):

Vláda schvaluje pobyt sil a prostředků ozbrojených států v souladu s plány NATO na dobu 60 dnů…. Vláda ukládá ministryni obrany zajistit úhradu finančních nákladů souvisejících s poskytováním podpory hostitelského státu ozbrojeným silám NATO během jejich pobytu na území ČR. (Citace je zkrácena, ale vystihuje podstatu. Celý text najdete zde). Ten text usnesení vlády č.134 opravdu stojí za to přečíst.

Co to znamená? Zaprvé naše vláda za zády obyvatel a dokonce i Parlamentu kráčí v neblahých stopách slovenské prezidentky Čaputové, které při schvalování smlouvy o americké vojenské přítomnosti na území SR nepřipustila v Národní radě SR ani rozpravu. Divadýlko proběhlo za nesouhlasu plného Náměstí SNP (bratislavský „Václavák“) a marného křiku opozičních poslanců. Na ty byl vyroben paragraf, podle něhož jim mohou disentní projevy vynést až deset let natvrdo (u nás zatím podle prokurátora Stříže jen tři, ale co není… znáte to).

Závěr? Tato vláda zcela bezostyšně, svou osmihlasou většinou ve Sněmovně, zahájila rekonstrukci dosavadní, byť mnohdy chabé, demokracie v totalitu. Arogantně neskrývanou, bezohlednou, protinárodně otevřenou, módně řečeno transparentní. Umlčení alternativních serverů a vybičovaná protiruská propaganda v médiích je jen začátek. Můžeme jen spekulovat a domýšlet se, co bude následovat. Měli bychom se proti tomu postavit. Transparentně. Jinak výsledek padne na naše, ne na jejich hlavy.

Co potom, když je necháme dojít tak daleko, řekneme svým dětem?

Jiří Kobza

Mgr. Jiří Kobza SPD



