Kobza (SPD): To, co se snažíme nacpat do naší legislativy, je prostě chiméra

Dámy a pánové, hezké odpoledne.

Já bych do té bouřlivé diskuze na téma legislativy a postupů legislativních připomněl jednu technickou záležitost, a to, že vlastně celá filozofie ideologie náboženství Green Dealu je založena na nepravdivých a nepodložených domněnkách.

Protože vědecká fakta o historii země ukazují, že klimatické změny tady probíhaly, je doloženo 56 dob ledových a meziledových, je doloženo, že není pravdou, a teď mě prosím poslouchejte, že emise můžou za zvyšování teploty. Je to přesně obráceně, zvyšování teploty může za emise, protože když planeta roztaje, objeví se na ní život, který začne dýchat a začne produkovat kysličník uhličitý.

Takže uvědomme si, že to, co se snažíme nacpat do naší legislativy, je prostě chiméra a já předpokládám, že voliči, kterým tato úprava hluboko sáhne do kapes, vám to nezapomenou.

Děkuju.

Mgr. Jiří Kobza SPD



