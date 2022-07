Kobza (SPD): Vždyť to je zoufalé, co musím poslouchat

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já bych také rád zareagoval na pana poslance Michálka, protože jeho přírodovědné znalosti a to, jak má nastudovanou planetologii, je skutečně obdivuhodné. Určitě obory jako paleoklimatologii, stratigrafii, paleontologii od prekambria až do holocénu ovládá a má to v malíčku. Protože by věděl nebo ví, že klimatické změny doprovázejí planetu vlastně celou dobu její existence. A ten planetární život se nedá zastavit.

Určitě zná Milánkovičovy cykly. Ví, co to je Platón, Platónský rok. Zná výkyvy a oscilace zemské osy, periody těchto pohybů a zná distribuci tepla, kterou dostává planeta od Slunce, která je stále stejná. Akorát se mění místa, na která dopadá podle toho, jak právě v tom Milánkovičově cyklu ta planeta je nakloněna ke Slunci, jestli ty paprsky dopadají šikmo anebo kolmo. Takže určitě tohleto všechno ví. A samozřejmě toto všechno můžeme zvrátit tím, že přestaneme topit uhlím a začneme, začneme mrznout.

Připomíná mi to velmi, když Veolia koupila za hubičku vodovodní sítě, zdražila padesátinásobně vodu a k jejímu překvapení lidi začali šetřit. To slovo šetřit jsem tady slyšel asi osmdesátkrát dneska. A najednou jí klesly odběry. No tak co udělala? Zvedla ceny. A když začali lidi ještě víc šetřit, tak ještě zvedla ceny. Ale proboha uvědomte si, do jakých stresů uvádíte lidi a jaký to bude mít vliv prostě na život tady. Vždyť to je zoufalé, co musím poslouchat.

Děkuju.

