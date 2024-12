Vláda chce do vánoc projednat co nejvíc zákonů, protože má ve všem skluz. ANO a SPD jim to nonstop blokují. Meanwhile Piráti navrhují konečně změnit jednací řád a zkrátit projevy. Abychom tu neseděli hodiny zbytečně, zatímco Babiš s Okamurou exhibují u pultíku. Protože takhle opravdu není možný zákony prosazovat.

Ale ať nejsem jen negativní - pár dobrých věcí se posunulo dál. Swipe to find out.

Klára Kocmanová Piráti



