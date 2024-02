Kocmanová (Piráti): Narovnání práv LGBTQ+ párů je historicky nejdál

reklama

Velký věci ve Sněmovně tento týden. Co se povedlo?

Posunuli jsme nápravu definice znásilnění do druhého čtení. V pomoci obětem sexuálního násilí jsme zas o krok dál! Ještě není vyhráno, ale to, že měl návrh podporu napříč všemi stranami, je už teď velký vítězství.

Narovnání práv LGBTQ+ párů je historicky nejdál - prošlo druhým čtením. Čeká nás jednání o celkem pěti nových návrzích, které ale jen ukrajují z plného zrovnoprávnění. Za Piráty máme jediný cíl, a to manželství pro všechny. Na to ale teď není dostatečná podpora, proto budeme muset cestou k němu udělat ještě zastávku u partnerství s plnými právy. Rozhodně ale zabojujeme!

Bohužel je tu i jedna prohra. Sněmovní většina zařízla návrh Senátu, aby o lokalitách úložišť jaderného odpadu rozhodovaly obě komory parlamentu. S Piráty jsme tuhle možnost prosazovali od začátku, původně to tak schválila i vláda. Proto jsme hlasovali pro senátní návrh, naše čtyři hlasy ale bohužel nestačily. Znamená to, že o tomto obřím zásahu do krajiny a životů místních lidí bude rozhodovat jen a pouze vláda. A hrozí, že to bude velmi neprůhledné.

Klára Kocmanová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kocmanová (Piráti): Když se oběť nebrání, protože je paralyzovaná strachem „Vítku...“ Po Karviné dostal Rakušan zlou připomínku. Odtud to nečekal Kocmanová (Piráti): První centrum pro oběti sexualizovaného násilí v Česku Bartoš a čtyři ženy. Kolaja neuspěl. Piráti obměnili vedení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE