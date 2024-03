Kocmanová (Piráti): Ochranu klimatu musí hlídat experti, ne úředníci

reklama

Expertní podpora přispěje k tomu, že kroky jednotlivých úřadů budou lépe provázané a jednotlivá opatření budou měřitelně přispívat ke klimatickým cílům. Zřízení nezávislé odborné rady navrhují Piráti v rámci klimatického zákona.

„V současnosti se na plánování a realizaci klimatických opatření podílí víc než patnáct různých rad, výborů, zmocněnců a dalších instancí, včetně jednotlivých ministerstev. Naopak úplně chybí pravidelné odborné a věcné hodnocení, jestli ta opatření skutečně vedou ke svým cílům,” upozornila poslankyně Klára Kocmanová. Uvedla to na pondělním sněmovním semináři věnovaném právě klimatickým radám.

Na něm vystoupili také členové a členky expertních nezávislých poradních orgánů ze zahraničí. O roli vědců v ochraně klimatu mluvil například předseda dánské klimatické rady Peter Møllgaard, místopředsedkyně německé klimatické rady Brigitte Knopf, členka estonské klimatické rady Maiia-Lisa Anton nebo Boleslaw Matuszewski, spoluautor polského klimatického zákona, který s podobnou radou také pracuje.

„Zapojení expertů a práce s reálnými daty je základní podmínkou úspěšné klimatické politiky. Klimatická rada pomůže vládám pochopit, jak fungují například některé nové bezemisní technologie. To je klíčové pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Musíme mít odvahu řídit se daty a ne dojmy,” vysvětluje hlavní přínosy klimatické rady europoslanec Mikuláš Peksa, který se společně s poslankyní Klárou Kocmanovou podílel na přípravě prvního českého návrhu klimatického zákona.

Podle pirátského návrhu by mohly konkrétní experty do rady navrhovat výzkumně zaměřené vysoké školy nebo ekologické spolky, z navržených jmen by ale vybírali politici včetně prezidenta republiky. Rada by s vládou konzultovala klimatické strategie, dílčí milníky i jednotlivá opatření. Podobné expertní orgány zaměřené na klima má nejméně sedm států Evropské unie, ale třeba také Velká Británie nebo EU jako taková.

Klimatický zákon představili zástupci Pirátské strany loni na podzim, o jeho obsahu chtějí postupně jednat s politiky z ostatních sněmovních stran, zejména z vládní koalice. Podle europoslance Peksy by se ostatní strany měly vyjádřit k tomu, jak si představují zákonný rámec pro klimatická opatření. „Česko prokazatelně má klimatické závazky, které potřebuje naplňovat. My jsme představili náš koncept, jak klimatickou politiku plánovat a řídit. A to na základě dat i expertízy. Je čas posunout návrh dál.”

