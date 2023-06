Kocmanová (Piráti): Požáry. Důsledky klimatické změny. Prosazuju český klimatický zákon

reklama

Minulý týden jsem byla na zahraniční cestě v Kanadě. Jeli jsme tam, abychom sdíleli zkušenosti v sociální politice a k tomu se určitě brzy vrátím. Teď chci zmínit něco jiného.

Předpověď počasí pro Ottawu hlásila slunečno, na místě ale bylo pod mrakem. Brzy jsme zjistili proč. Z šedivého nebe se vyklubal všudypřítomný kouř. Hořely lesy, velká část Kanady se zahalila do kouřové clony. Několik dní bylo doporučeno nevycházet. Svět se o to začal víc zajímat v momentě, kdy kouř dorazil do New Yorku.

Proč o tom píšu? Protože jsou to důsledky klimatické změny. Požáry sice nejsou v Kanadě výjimkou, ale nedějí se běžně v tomto období. A rozhodně se nedějí v takovém rozsahu.

O změně klimatu není pochyb. Já ji beru vážně. Proto prosazuju český klimatický zákon.

