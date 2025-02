Kocmanová (Piráti): Proč by o identitě měla rozhodovat ponižující komise?

Už dnes je proces úřední změny pohlaví složitější, než by měl být. A nový návrh zákona od poslanců ODS a KDU-ČSL by to jen dál komplikoval. Místo aby respektoval realitu života transgender lidí, přidává jim v téhle změně, která by měla být stejně formální jako třeba změna trvalého bydliště nebo jména, překážky a prodlužuje jejich nejistotu.

Návrh má sice umožnit úřední změnu pohlaví před matričním úřadem na základě prohlášení, ale až po více než roce trnité cesty plné ponižujících a zbytečných podmínek. Bylo by nutné doložit lékařská potvrzení, včetně hodnocení komise. Důsledkem by byly další komplikované měsíce života s neodpovídajícími doklady. Kromě této administrativní zátěže - o kterou mimochodem nestojí ani samotní lékaři - je problematická také podmínka podstoupení hormonální léčby. Ta fakticky funguje jako chemická kastrace, což kritizoval i Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva.

V praxi by to znamenalo, že dospělý člověk, který se rozhodne změnit své úřední pohlaví, musí před komisí obhajovat, kým je. Musí užívat hormony, i když třeba nechce, což pravděpodobně povede ke ztrátě plodnosti. Musí čekat nekonečné měsíce, někdy i roky, aby splnil podmínky, které s jeho osobní identitou nemají nic společného. A i když je všechny splní, rozhodnutí o jeho životě bude mít v rukou odborná komise, která může celý proces zcela zamítnout. Ještě absurdnější je, že ke změně pohlaví je třeba získat celkem čtyři lékařská potvrzení, přičemž čekací doby na specialisty v České republice mohou dosahovat i roku.

Je potřeba si uvědomit, že návrh zákona se zabývá pouze úřední změnou pohlaví. Pro nevratné operativní zákroky je opatrnost na místě - vč. třeba zkušební lhůty a posudků. Ovšem k úřední zmeně takové důvody žádné nejsou. Není důvod vyžadovat po lidech 4 posudky a roční zkušební dobu kvůli čistě úřednímu aktu, který nemá vliv na fyzické zdraví. Medicinská a úřední tranzice jsou prostě dvě různé věci.

Chceš být sám/a sebou? No tak to ne

Absurdní, že? Přesně takhle ale vypadá návrh na změnu úřední změny pohlaví.

Ústavní soud zrušil podmínku chirurgické sterilizace s odůvodněním, že jde o zásah do tělesné integrity, osobní autonomie a lidské důstojnosti. Aktuální poslanecký návrh ale tyto rozpory nevyřešil. Místo toho přináší jejich pokračování, jen v upravené formě.

Jak by měla tedy vypadat dobrá úprava?

Jednoduše: musí být jasná, férová a hlavně musí lidem život ulehčovat, ne úplně zbytečně ztěžovat. Pokud nechceme, aby úřady rozhodovaly o tom, kde můžeme bydlet, neměly by ani určovat, kým můžeme být.

Trans lidé nechtějí žádné výsady, jen možnost žít svůj život bez překážek a ponižujících procedur. A žádná komise nemá mít moc rozhodovat o tom, jestli mu dovolí být tím, kým je nebo ne. Jde o osobní rozhodnutí, ne o veřejný proces.

