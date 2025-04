Kocmanová (Piráti): Seriál Adolescent odhalil realitu, kterou musíme ihned řešit

A ačkoliv se odehrává v Británii, česká realita je v mnohém podobná. Piráti představili tři klíčové priority, které mohou zlepšit dostupnost péče o duševní zdraví: terapii pro mladistvé bez souhlasu rodičů, přijetí zákona o psychoterapii a navýšení investic do prevence.

Až 33 % české populace trpí vážnými psychickými problémy, jak ukazují dostupná data, ale léčí se pouze desetina lidí. Alarmující je také fakt, že 1,3 miliony Čechů trpí středně těžkou až těžkou depresí či úzkostí, přičemž 80 % z nich je na vrcholu své ekonomické aktivity. Poptávka po psychoterapeutických službách roste, ale kapacity jsou naplněné a čekací doby dosahují i několika měsíců.

„Duševní zdraví je klíčové nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Investice do prevence a péče o duševní zdraví mladých lidí dnes znamenají miliardové úspory v budoucnu. Například jeden školní psycholog může ušetřit náklady na deset psychiatrických hospitalizací ročně,“ říká poslankyně Klára Kocmanová, která se tématu dlouhodobě věnuje, a dodává: „Seriál Adolescent nám připomíná, jak důležité je být pozorní ke svému okolí a řešit problémy včas, protože jejich ignorování může mít fatální následky.“

Barbora Pipášová, lídryně Pirátů na Vysočině a psychoterapeutka, zdůrazňuje, že Česko má k dispozici kvalitní Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030, ale jeho plnění výrazně pokulhává. „Je nutné dostat opatření z papíru do praxe. Nejlepší prevencí jsou bezpečné vztahy. Každá škola by měla mít školního psychologa, který bude k dispozici dětem i učitelům. Zároveň je třeba integrovat téma duševního zdraví do školních osnov a posílit financování nepedagogických profesí, jako jsou sociální pedagogové nebo psychologové,“ vysvětluje Pipášová. „Musíme také začít posilovat prevenci a učit děti, jak se starat nejen o své fyzické, ale i psychické zdraví,“ doplňuje.

Kristián Sušer, předseda Mladého Pirátstva, upozorňuje na to, že mladí lidé se takřka nedostanou k psychologické pomoci nebo jsou na ní dlouhé čekací listiny „V mém okolí je spoustu lidí, které trápí psychické problémy, často nemají možnost docházet na terapie a pouze berou různé formy antidepresiv”

„Spustili jsme kampaň Mysli na mysl, která upozorňuje na nedostupnost péče o duševní zdraví. Bavíme se s lidmi a slyšíme stále to samé – na terapii se dostanete jen těžko, čekací doby jsou dlouhé a péče je často finančně nedostupná,“ doplňuje člen Mladého Pirátstva Šimon Reizer.

Piráti prosazují tři klíčové priority, které mohou zlepšit dostupnost péče o duševní zdraví mladých. První z nich je možnost terapie pro mladistvé i bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. „Mladí lidé často nemohou vyhledat pomoc, protože se bojí reakce rodičů, nebo proto, že jejich rodiče problém neuznávají. Tuto bariéru musíme odstranit,“ vysvětluje Sušer. Druhou prioritou je přijetí zákona o psychoterapii, který by legislativně ukotvil profesi psychoterapeuta, zajistil kvalitu služeb a ochranu klientů a vytvořil profesní komoru psychoterapeutů a psychologů. „Česká republika je jednou z mála zemí v EU, která nemá tuto profesi legislativně upravenou. To vede k tomu, že na trhu působí i nekvalifikované osoby, což může klientům spíše uškodit,“ dodává Pipášová. Třetí prioritou je navýšení financí do prevence, školních psychologů, call center a dalších služeb. „Chceme vytvořit odolnou společnost, která bude schopna čelit výzvám moderní doby,“ uzavírá Kocmanová.

Piráti v oblasti duševního zdraví již dosáhli několika úspěchů. Díky pozměňovacímu návrhu Olgy Richterové se například trojnásobně navýšil fond prevence u zdravotních pojišťoven, ze kterého je možné hradit i psychoterapii. Josef Pavlovic jako náměstek na Ministerstvu zdravotnictví vyjednal milion korun na osvětu prostřednictvím webu opatruj.se, který nabízí kontakty na pomoc a doporučení pro různé situace.

