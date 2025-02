Kohajda (KDU-ČSL): Je potřeba podporovat studenty vysokých škol ze sociálně slabších rodin

Vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři,

moc děkuji panu místopředsedovi za umožnění vystoupení. A nebudu dlouhý, já bych chtěl představit dva pozměňovací návrhy v rámci této sloučené debaty. Prvním z nich je pozměňovací návrh, který je ke sněmovnímu tisku 800, to znamená k tomu doprovodnému zákonu, k návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci. Jedná se o část, která mění zákon o hazardních hrách a doplňuje se možnost provozovatelů hazardních her vytvořit program snižování dopadů účasti na hazardní hře, který by měl ochránit hráče v hazardních hrách.

Já jsem k tomuto pozměňovacímu návrhu zpracoval podrobnou písemnou důvodovou zprávu, takže mi dovolte jenom krátce shrnout, že základním cílem toho předloženého mého pozměňovacího návrhu je umožnit efektivnější snižování rizikovosti účasti na hazardních hrách a předcházení sociálně patologickým jevům spojeným z provozováním hazardních her, a to právě prostřednictvím programu včasné detekce rizikového hráčství. Ochrana účastníků her před rozvojem patologického hráčství je zcela nepochybně žádoucí a celospolečensky prospěšný cíl, na jehož dosažení by měl stát vytvořit v oblasti veřejnoprávní regulace odpovídající zákonné podmínky.

Navrhovaná novela zákona o hazardních hrách pak jasně definuje tento cíl jako veřejný zájem a poskytuje provozovatelům zmocnění pro využití tohoto právního titulu, což umožní efektivní realizaci programu včasné detekce rizikového hráčství a celospolečenského zájmu v podobě ochrany hráčů a minimalizace společenských a ekonomických dopadů rizikového hraní.

Mám za to, že odpovědní provozovatelé hazardních her mají zájem na tom, aby měli odpovědné účastníky, tedy hráče těch hazardních her, a domnívám se, že právě program snižování dopadů účasti na hazardní hře, který by měl být takto umožněn, je důležitou součástí toho, jak předcházet sociálně patologickým jevům. Vidím zde i úzkou souvislost právě se sociálními dávkami, protože mnoho těch méně zodpovědných hráčů hazardních her propadá v rámci společenského síta právě do skupiny těch ohrožených, kteří často pak požívají sociální dávky.

Můj druhý návrh, který je připraven ve spolupráci s dalšími poslanci pod vedením pana kolegy Jiřího Navrátila je veden pod sněmovním dokumentem 6146 - a jenom řeknu, že ten předchozí můj pozměňovací návrh má číslo sněmovního dokumentu 6154. Tak tento sněmovní dokument 6146 mění pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro sociální politiku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci.

Cílem této změny je, aby se navýšil koeficient pro příspěvek na vysokoškolské studium ze současných navrhovaných 1,5násobku životního minima na 2,5násobek životního minima. Mám za to, že je potřeba podporovat studenty vysokých škol v jejich vysokoškolském studiu u studentů ze sociálně slabších rodin, musíme překonávat finanční bariéry, které někdy jsou bariérami pro studium těchto mladých osob na vysokých školách. Původně jsem zvažoval návrh 3,0 koeficientu, ale po debatě se všemi kolegy, kteří jsou pod tím pozměňovacím návrhem uvedeným v systému pod sněmovním dokumentem 6146, jsem se nakonec připojil k nim s návrhem 2,5násobku.

Děkuji za pozornost.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. KDU-ČSL



