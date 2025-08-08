Ministr Rakušan: Máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost

08.08.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření ministryně Decroix.

Ministr Rakušan: Máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Oceňuji krok paní ministryně Decroix a její snahu bitcoinovou kauzu řešit. Pokud ale jde o dnešní tiskovku, o kterou jsme ji požádali, nejsem si úplně jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu bitcoinového koordinátora.

Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituce státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji. Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
