Ministr Rakušan: Máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost

Oceňuji krok paní ministryně Decroix a její snahu bitcoinovou kauzu řešit. Pokud ale jde o dnešní tiskovku, o kterou jsme ji požádali, nejsem si úplně jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu bitcoinového koordinátora.
Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituce státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji. Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
