Okamura se blíží SPOLU. Kauza mu neškodí, počítá Korecký

Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest. Okamura kauzu už dříve označil za zmanipulovanou a nyní se vyjádřil, že jde o pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.
Miroslav Korecký považuje obžalobu na Tomia Okamuru a SPD za nešťastnou s ohledem na blížící se volby. „Je to krajně nešťastný měsíc a půl před volbami. Zavádění trestněprávních instrumentů do politického boje. Nějaké státní orgány budou posuzovat volební propagaci nějaké strany, jestli je správná nebo ne,“ uvedl v rozhovoru pro XTV.
Upozornil, že obžaloba přišla na podnět politického konkurenta SPD. „Vzhledem k tomu, že to bylo z podnětu politika, pana Pospíšila, výrazné tváře TOP 09, dokonce i jejího bývalého předsedy, tedy konkurence SPD, tak je to krajně nešikovná situace. Víme, o co to mají přesně opřeno státní zástupci, kteří vznesli tu obžalobu. Protože já jsem typoval, že na tom skutečně není co žalovat,“ řekl.
SPD podle jeho slov použila v kampani drsné, ale podle něj reálné motivy, které samy o sobě neznamenají lež. „Samozřejmě je to expresivní vyjádření nějakého názoru, který hnutí SPD dlouhodobě razí, ale nepřekročilo to míru nepravdy. Jde o dva plakáty – jeden s africkým migrantem s krvavým nožem a druhý s romskými dětmi, které kouří místo toho, aby byly ve škole. K tomu, že skutečně tyto věci se dějí, by v Německu skoro každý týden dodali konkrétní fotku konkrétního člověka s krvavým nožem v ruce. A romské děti kouřící před školou? Stačí si zajet do Mostu, Sokolova či Kladna. Filozofická otázka tedy je, zda může člověk tím, že zveřejní pravdivý výsek reality, někomu uškodit a podněcovat tím k nenávisti. Zvláštní,“ pozastavoval se komentátor.
Nedá se však říct, že kauza SPD Okamurovi škodí. „SPD sice uzavřelo koalici s dalšími třemi stranami, takže je těžké říct, co v tom mělo jaký vliv, ale v každém případě SPD stoupá. Už je pod 15 %, dokonce už se blíží koalici Spolu. Takže že by to Tomiu Okamurovi nějak uškodilo nebo ho to znevýhodnilo v politické soutěži, spíše to zatím vypadá na opak,“ uvedl Korecký.
Korecký komentoval podmínky údajné dohody o ukončení války na Ukrajině, kterou má ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nabízet americký prezident Donald Trump. Podle uniklých informací by šlo o zisk dobytého území pro Rusko, ukončení většiny sankcí a obnovení energetické spolupráce se Západem. „Trošku tady porcujeme medvěda, který nejenže běhá po lese, ale možná se ještě ani nenarodil. Nevíme, jestli ta schůzka Trumpa s Putinem proběhne, kdy bude a kdo tam s čím přijede. Ale i kdybychom přistoupili na to, že je tu pravda, z toho, co jsem si přečetl, tak mi připadá, že Ukrajina přijde o nějaká území, ať už to bude trvalé, nebo půjde o dlouhodobou okupaci. Ta území budou fakticky ruská, jenom se to tak nebude říkat,“ podotkl.
A jedním dechem doplnil: „Nezdá se mi ale, že by Západ, zejména EU, přistoupil na obnovení plné energetické spolupráce s Ruskem, a hlavně se mi nezdá, že by Putin souhlasil s tím, aby tam nebyla podmínka, že Ukrajina nevstoupí do NATO. To byl ústřední bod toho, proč invazi na Ukrajinu zahájil,“ uvedl.
Sám věří tomu, že se případné setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina už brzy uskuteční. „Mluví o tom oba jejich týmy. Nemyslím si, že by z toho měl být najednou jen nějaký plytký závěr, že se to nepovedlo. Trump si hodně zakládá na své prestiži, že chce válku uzavřít a získat Nobelovu cenu za mír. Takže když už to takhle vyhlásili, věřím, že dohoda už je uzavřená, oni se sejdou a doladí detaily, Možná tam bude záruka nějakého příměří a pak se budou konkretizovat další podmínky,“ míní Korecký.
Politický komentátor okomentoval i tzv. bitcoinovou kauzu. „Ta kauza vyvanula, jakkoliv se opozice snaží to trochu čechrat a jakkoliv se paní Decroix snaží, aby kauza zůstala živá – třeba tím, že na ministerstvu vyvádí psí kusy ve smyslu ,odvolávám, co jsem odvolala. Zpráva bude’. Ale ten náboj to ztratilo. Letní prázdniny tomu ubraly a politici se na mimořádné schůzi stejně k ničemu nedobrali. Hnutí STAN podpořilo ODS, jak se čekalo, takže už z toho není co vařit, dokud orgány činné v trestním řízení neřeknou: ,Ten to ukradl,’“ uvedl Korecký.
autor: Natálie Brožovská