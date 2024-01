Kohoutek (ANO): Aby se lidé neprali a nehádali na ulicích, proto tu jsme

reklama

Paní předsedkyně, prostřednictvím vás, také bych chtěl nahlásit, že mám již druhou faktickou poznámku. A nyní bych se chtěl vyjádřit.

Kolegyně, kolegové, apeluji na vás koaliční kolegy, alespoň z ústavně-právního výboru, naprostá většina z vás jste tam právníci. Považuji vás za slušné, vzdělané, inteligentní lidi. Zamyslete se nad mojí argumentací ohledně přednostního práva. To si opravdu myslíte, koukám teď třeba na kolegu Karla Haase, kterého si velice vážím a uznávám jako odborníka, to si opravdu vážně myslíte, že omezení faktických poznámek už není za čárou? Uvědomujete si, proč vznikly historicky parlamenty? Proč vznikl parlament na Islandu? Proč vznikl parlament v Řecku? Proč vznikl parlament ve Starém Římě? Nebylo to náhodou proto, aby se lidé neprali a nehádali na ulicích, (Potlesk z lavic ANO a SPD.) ale abychom my se tady zavřeli, klidně se tady shádali jako koně, ale na těch ulicích a venku byl pořádek a společenský smír a klid? Nevíte to? Neměli jste dějiny práva? Neměli jste dějiny římského práva? Neměli jste dějiny státu a práva? Aspoň vy právníci z ústavně-právního výboru, když už nikdo jiný! Zamyslete se nad tím a zkuste přemýšlet, jestli to nebylo skutečně za čárou!

A paní předsedkyně, vám bych chtěl říct, já si tady ten čas hlídám. Mě jste v minulém slově přesně utnula nula, nula, nula, nula. Chtěl bych říct a znova apeluji, pusťte si stenozáznam, pusťte si video, pan Jakob načítal ten druhý bod o omezení řečnického práva v rámci faktických poznámek po dvou minutách, tudíž já se domnívám, že načtení toho bodu je neplatné! A tudíž apeluji znova na vás, aspoň na vás právníky z ÚPV kolegy, zamyslete se nad tím, pusťte si to video, prohlašte to usnesení a to hlasování za zmatečné! Protože vy jste měla utnout pana Jakoba přesně, jako jste utnula mě a utnete za sedm vteřin. Vezměte si pauzu půl hodiny a přemýšlejte, dokud je čas! Děkuju. (Potlesk z lavic ANO a SPD.)

