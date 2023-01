Kohoutek (ANO): Do tohoto návrhu nebyly zahrnuty právní předpisy, vydané v období nesvobody

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů a vyhlášených mezinárodních smluv, přičemž nemalá část z právních předpisů je obsoletní. Adjektivem obsoletní se označuje právní norma, která je sice stále formálně platná, neboť nebyla předepsaným způsobem zrušena, avšak je již nepoužívaná, nepůsobí právní účinky.

Jak již tady bylo řečeno, v minulém volebním období byl předložen vládní návrh zákona o zrušení vybraných obsoletních předpisů ze dne 1. října 2019, označen jako sněmovní tisk 608. Návrh tohoto zákona byl vypracován na základě usnesení ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. října 2018 pod č. 84, ve kterém mimo jiné žádá vládu České republiky, aby řešila problémy vyplývající z existence obsoletních právních předpisů a navrhla možnosti řešení. Tento sněmovní tisk 608 byl schválen v prvním čtení, nicméně jeho projednání bylo ukončeno s koncem volebního období.

Mgr. Tomáš Kohoutek , MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je třeba konstatovat, že právní vztahy založené na základě právních předpisů, které jsou obsaženy v návrhu zákona, zůstanou po zrušení těchto právních předpisů nedotčeny, neboť je samozřejmě uplatňován princip zákazu retroaktivity právního předpisu. Znamená to tedy, že byl-li jednou právní vztah právním předpisem založen, pozdější derogace právního předpisu ex nunc nemůže způsobit, že by takový právní vztah existoval bez právního titulu, ani to nemůže mít vliv na platnost jednání učiněných v souladu s tímto derogovaným právním předpisem v době jeho platnosti, neboť by se jednalo o nepřípustnou pravou retroaktivitu.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11867 lidí

Je potřeba zmínit, že do tohoto návrhu nebyly zahrnuty právní předpisy vydané v období nesvobody tak, jak je definována v čl.1 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky z roku 1945 publikované v Úředním věstníku pod č. 11/1945, tedy nejsou v tomto předpise zahrnuty právní předpisy schválené a platné v období od 30. září 1938 do 4. května 1945. Taktéž je potřeba zmínit, že do tohoto návrhu zákona nebyly zařazeny právní předpisy, které by sice mohly vykazovat charakteristické znaky obsoletních právních předpisů, nicméně na zrušení navrženy nebudou s přihlédnutím k jejich kulturně historickému významu, například se jedná o recepční právní normy, právní předpisy zavádějící pozemkové reformy, právní předpisy upravující dřívější postavení vysokých škol a podobně.

Rovněž do tohoto návrhu zákona nebyly zařazeny dekrety prezidenta republiky, obecně označované jako Benešovy dekrety, a to včetně ústavních dekretů, a právní předpisy je měnící nebo provádějící ke zrušení nebyly taktéž navrženy, a to s ohledem k možným politickým nebo mezinárodněprávním dopadům. Rovněž po konzultacích s Ministerstvem zahraničních věcí byly z předpisů navržených ke zrušení vyňaty veškeré vyhlášky, nařízení a sdělení, kterými byly publikovány mezinárodní smlouvy a jiné skutečnosti podstatné pro jejich provádění. Je to s ohledem na to, že publikace mezinárodních smluv a jiných skutečností podstatných pro jejich provádění je postavena na odlišném principu, kdy v případě mezinárodních smluv nedochází a nikdy nedocházelo k výslovnému rušení aktů, kterými byly mezinárodní smlouvy původně vyhlášeny, neboť namísto toho jsou vydávána nová sdělení, dříve označována jako vyhlášky nebo vládní vyhlášky, kterými byly publikovány skutečnosti, na jejichž základě například mezinárodní smlouva pozbyla mezinárodněprávní platnosti.

Závěrem tedy konstatuji, i jménem našeho klubu, že z hlediska reálné praxe je existence těchto právních předpisů zcela nadbytečná. Návrh tohoto zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, i v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou, a tímto ho tedy podpoříme.

Děkuji.

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Myslíte, že právě tohle nyní trápí občany této země? Nacher (ANO): Chtěli bychom vědět, co máte v plánu v boji s dezinformacemi Kohoutek (ANO): Obdobná úprava v rámci našeho právního řádu je duplicitní a nadbytečná Kohoutek (ANO): U s.r.o. dojde k osvobození od poplatku pro zápis do obchodního rejstříku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama