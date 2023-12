Kolář (TOP 09): Hamásníci se opravdu chovali hůř než opice

reklama

Jsou to skoro přesně dva měsíce, kdy horda teroristických prasat zmasakrovala v Izraeli kojence, jejich sourozence, rodiče nebo prarodiče.

Nikdo soudný a příčetný tohle nemůže podporovat. Neexistuje nic, co by jednání teroristů jakkoli ospravedlňovalo. Je to nemocné, zvrácené, čisté zlo.

Můj kolega Pavel Novotný o těch barbarech řekl, že jsou to opice. Nejsou. Bohužel jsou to lidi. Ale chovají se jako zvěř. Minulý týden nám Izraelci ve Sněmovně pouštěli záběry, které si Hamás natočil 7. října na památku. Nebyla to hezká podívaná a na rovinu, oni se ti hamásníci opravdu chovali hůř než opice.

Přesto mi poslední dobou mi vypisují všelijaké pseudostránky, pochybné existence českého internetu a pomatenci, kteří tvrdí, že nechápou souvislosti s odkazováním na Mnichovskou olympiádu, že to, co dělá a udělal Hamás, je vlastně v pohodě a měl na to právo.

Úkolem politika je možná diskutovat, ale ne o všem a vždycky. Kdo podporuje Hamás, je jako Hamás a s teroristy se nejedná.

Nemám proto ani chuť posílat každého fanouška teroristů do háje (nebo ještě dál) jednotlivě, takže plošně: Trhněte si bez bolesti nohou, zalezte do těch děr, ze kterých jste vylezli a nepokoušejte se mě přesvědčit, že teroristi jsou Izraelci. Nemáte šanci.

