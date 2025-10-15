Kolář (TOP 09): Každý den nás život Filipa Turka zásobuje bizárem

16.10.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.

Kolář (TOP 09): Každý den nás život Filipa Turka zásobuje bizárem
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Nebýt ve hře budoucí podoba vlády, je to mimořádně zábavná trachtace. Každý den nás život Filipa Turka zásobuje bizárem, a to tak moc, že to vzdal už i Andrej Babiš - o jménech na konkrétní ministerstva přestal mluvit úplně. Turkovi se tak podařilo stáhnout dolů celou vládu, aniž by vůbec nějaká byla.

Dnešní kolo šíleností roztáčíme zprávou od Českého rozhlasu, že Turek před 8 lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády – na kapotu auta mu měl dát nábojnici a za stěrač lísteček se šibenicí. Na fotce vidíte záznam z kamer v inkriminované garáži, protože...prostě je to turek, takže si to vyhrožování nechal zdokumentovat.

Kde tenhle sešup bude končit, nevím, ale všem je jasné, že na ministerstvu zahraničí Turek neskončí. Jestli se toho chytí Jan Zahradil, těžko říct, protože nikdy neměl odvahu převzít odpovědnost spojenou s exekutivní funkcí a nebude ji mít asi ani teď. Můj tip je Karel Beran.

Uvidíme. Zatím přeji příjemnou zábavu.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

