Kolář (TOP 09): Otakar Foltýn to umí skvěle vysvětlit

Pokud chceme řešit problémy, musíme si nejdřív přiznat, že existují. A že jsou obří.

Proto jsem chtěl, aby do Evropského parlamentu přijel Otakar Foltýn. Krom toho, že velmi dobře chápe nebezpečí hybridních hrozeb, umí je navíc skvěle vysvětlit. A to je prostě potřeba.

Spousta lidí nechápe ani co přesně se pod tím názvem ukrývá, ani jak moc nás to ohrožuje, a ani zdaleka co se s tím dá dělat. Putin nám do Evropy tlačí migranty. Jeho hackeři útočí na evropská data. Propaganda se tlačí lidem do hlavy, aby začali pochybovat. Dalo by se o tom mluvit hodiny.

Samozřejmě, že existuje obrana, ale k té musí být vůle. Doufám, že tím, že si kolegové poslechli Otu Foltýna, teď mají chuť s tím společně něco dělat. Alespoň někteří.