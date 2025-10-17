Kolář (TOP 09): Potenciálu evropských peněz nevyužíváme

Byl bych rád, aby si tohle budoucí vláda vzala zodpovědněji za svůj úkol. Tady se totiž pořád hořekuje nad tím, jak se za evropské peníze staví kraviny, ale už vám k tomu nikdo neřekne, že o tom, za co se utrácí, nerozhodují v Bruselu, ale v Česku.
A Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil to, co mnozí tušili - jedeme pod svoje možnosti, potenciálu evropských peněz nevyužíváme, jak by šlo.
Vzhledem k tomu, že těch peněz bude výhledově míň, dost budoucí vládě fandím v tom, aby našla efektivnější způsoby jejich čerpání. Doba rozhazování peněz lopatami skončila, stavění rozhleden v údolí odzvonilo. Teď budeme muset víc přemýšlet. Tak snad to dáme.
autor: PV