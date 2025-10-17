Kolář (TOP 09): Potenciálu evropských peněz nevyužíváme

17.10.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k penězům z EU.

Kolář (TOP 09): Potenciálu evropských peněz nevyužíváme
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Byl bych rád, aby si tohle budoucí vláda vzala zodpovědněji za svůj úkol. Tady se totiž pořád hořekuje nad tím, jak se za evropské peníze staví kraviny, ale už vám k tomu nikdo neřekne, že o tom, za co se utrácí, nerozhodují v Bruselu, ale v Česku.

A Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil to, co mnozí tušili - jedeme pod svoje možnosti, potenciálu evropských peněz nevyužíváme, jak by šlo.

Vzhledem k tomu, že těch peněz bude výhledově míň, dost budoucí vládě fandím v tom, aby našla efektivnější způsoby jejich čerpání. Doba rozhazování peněz lopatami skončila, stavění rozhleden v údolí odzvonilo. Teď budeme muset víc přemýšlet. Tak snad to dáme.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Na náhodu nevěřím. Zažil jsem to sám. Docent Ševčík se zastal Turka
Kolář (TOP 09): Každý den nás život Filipa Turka zásobuje bizárem
Kolář (TOP 09): Ochraně dětí v prostředí internetu se musíme věnovat. Ale...
Lipavský do čela ODS? I o tom byla řeč mezi znalci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly bychom se naučit lépe využívat peníze z EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Je toto konec SOCDEM?

Jak nyní po volbách hodnotíte vaše spojení s komunisty? Myslíte, že to bylo k něčemu dobré? Do sněmovny jste se nedostali a jen jste docílili toho, že stranu tím spojenectvím opustilo dost lidí a pro dost lidí jste se podle mě i odepsali. Víte co taky nechápu? Dříve vám vadilo, že Foldyna sympatizuj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužská přání v kostceMužská přání v kostce Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolář (TOP 09): Potenciálu evropských peněz nevyužíváme

10:05 Kolář (TOP 09): Potenciálu evropských peněz nevyužíváme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k penězům z EU.