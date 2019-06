Kolovratník (ANO): Chcete mít – stejně jako já – co nejmodernější silnice?

A každý rozumný řidič ví, že taková náročná akce něco stojí. I proto se k Vám určitě dostala zpráva, že jsem v tomhle týdnu navrhnul možnost zvýšení ceny za dálniční známku. Chápu, že spousta lidí se zlobí, třeba právě kvůli D1. I já jsem řidič a "užil" jsem si své... Přesto tvrdím jedno - pokud ji chceme mít v perfektním a moderním stavu, musíme ji přeci nejdříve opravit. Rád bych s Vámi proto diskutoval a silniční síti jako celku – ne jenom o dálniční známce.

Jak je to s její cenou? Nezměnila se od roku 2012 a já v tuto chvíli navrhuji možnost pro její zvýšení (konečné rozhodnutí je na vládě). Například společně se zavedením elektronické viněty. Než se rozzlobíte a budete mi chtít napsat, tak, prosím, počítejte se mnou. Pokud dálniční známka vyjde na dva tisíce, je to 166 korun měsíčně. A věděli jste, že celková síť dálnic a jedniček v ČR je dlouhá cca 7 000 kilometrů? Ano – čtete správně. 7 000!! Zkuste si to srovnat s cenami mobilních operátorů a uznejte, že 166 korun měsíčně není tak veliká částka. Věřím, že se shodneme i na tom, že z 90 procent je síť v dobrém stavu.

Matematika je však neúprosná. Každý kilometr nové dálnice (a jedničky) pochopitelně vyžaduje nové náklady na provoz a údržbu (letní sekání, opravy svodidel, zimní údržba sněhu, telematika, dopravní značení, řízení provozu). Právě na tyto zvýšené náklady by měly být určené příjmy z případného zvýšení – je to dáno zákonem jako příjem SFDI. Mohu tedy garantovat, že poplatek je určen PŘÍMO na silniční síť. Při pečlivých výpočtech nám vychází, že při případném zdražení na 2000 Kč bychom na výstavbu a provoz silnic získali až 2 MLD Kč navíc. A to už jsou nějaké peníze!

Vždy říkám, že doprava je služba. Služba, kterou si my občané platíme a která musí za vydané peníze splňovat co nejvyšší kvalitu! Věřím, že v řadě případů ji opravdu splňuje – zmiňme nové úseky dálnic jako jsou D11, D8, D3 apod., které jsou provedeny v nejvyšší kvalitě a splňují nejmodernější parametry. Také chci připomenout „severní trasu“ z Prahy na Ostravu přes Hradec Králové – tam běží intenzivně výstavba prvních dvou úseků D35 a ty další se blíží rychlým tempem. A to není vše! Na řadě dálnic zavádíme pokročilé telematické systémy, dálkově řídíme dopravu, zkoušíme moderní komunikaci mezi vozidly a informační servis pro účastníky provozu.

Milí řidiči, přikládám také jednu velkou prosbu. Pokud nebudete v některých případech spokojeni se stavem silnic, za které odpovídá stát (tedy dálnic a jedniček), tak nám dejte vědět. Všem nám záleží na tom, aby naše silniční síť byla co nejlepší a společně s p. ministrem Vladimírem Kremlíkem každý takový postřeh rádi předáme vedení ŘSD, aby zjednalo nápravu. Viděli jste v terénu nějakou poruchu? Jsou někde na dálnici nebo jedničce výmoly nebo špatná svodidla? Napište mi to, prosím!

Věřím, že po mém vysvětlení najdeme společný pohled na věc. Chci vás ujistit, že chci k občanům přistupovat férově a že mi osobně záleží na tom, abychom za vybraný poplatek odvedli co nejlepší práci. Budu moc rád, když nám s tím pomůžete: Přestaňme, prosím, útočit jeden na druhého. Napište mi svůj názor, svůj pohled na věc. Poraďte nám, jaké máte zkušenosti ze zahraničí a doporučte, co všechno bychom mohli zlepšit! Každý takový názor je pro mě důležitý a budu se mu věnovat.

Věřím, že když místo zbytečných útoků povedeme věcnou debatu, tak dosáhneme společného cíle. A tím je rozvoj celé naší země. Pro nás i pro naše děti. Pomůžete mi s ním?

