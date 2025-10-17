Pokorná Jermanová (ANO): Jsem v USA. Jednám

17.10.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě do USA.

Pokorná Jermanová (ANO): Jsem v USA. Jednám
Foto: Repro Chuť moci
Popisek: Jaroslava Pokorná Jermanová

Začíná moje pracovní cesta do USA v rámci výboru ECON při příležitosti výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Čekají nás intenzivní dny plné diskusí o globální ekonomice, finanční stabilitě a regulaci trhů.

První jednání nás zavedlo přímo do Bílého domu – Eisenhower Executive Office Building, kde jsme s ekonomickými poradci prezidenta diskutovali o výhledu růstu, dopadech cel, zaměstnanosti, inflaci a úrokových sazbách.

Dříve jsme se setkali i s delegací EU ve Washingtonu, kde jsme otevřeli hlavní témata nadcházejících jednání.

V rámci této mise mě zajímá, jak americká administrativa vnímá současnou ekonomickou a politickou situaci v Evropě – a zda nás Spojené státy stále berou jako silného partnera, nebo spíše jako pomalého a byrokratického hráče.

Možná odpověď neuslyšíme hned, ale právě takové rozhovory pomáhají lépe pochopit, kam se světová politika i ekonomika ubírá.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
