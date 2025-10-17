Pokorná Jermanová (ANO): Jsem v USA. Jednám

Začíná moje pracovní cesta do USA v rámci výboru ECON při příležitosti výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
Čekají nás intenzivní dny plné diskusí o globální ekonomice, finanční stabilitě a regulaci trhů.
První jednání nás zavedlo přímo do Bílého domu – Eisenhower Executive Office Building, kde jsme s ekonomickými poradci prezidenta diskutovali o výhledu růstu, dopadech cel, zaměstnanosti, inflaci a úrokových sazbách.
Dříve jsme se setkali i s delegací EU ve Washingtonu, kde jsme otevřeli hlavní témata nadcházejících jednání.
V rámci této mise mě zajímá, jak americká administrativa vnímá současnou ekonomickou a politickou situaci v Evropě – a zda nás Spojené státy stále berou jako silného partnera, nebo spíše jako pomalého a byrokratického hráče.
Možná odpověď neuslyšíme hned, ale právě takové rozhovory pomáhají lépe pochopit, kam se světová politika i ekonomika ubírá.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
autor: PV