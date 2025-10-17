Štěpánek (Trikolora): V zahraničí drtivě zvítězila pětikoalice

17.10.2025 18:02 | Komentář

Vzpomínáte kolik času, jaké úsilí, kolik politického kapitálu strany končící vládní koalice nainvestovaly do prosazení korespondenční volby ze zahraničí? Proč to dělaly?

Štěpánek (Trikolora): V zahraničí drtivě zvítězila pětikoalice
Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Spoléhaly na to, že v zahraničí žijí převážně lidé, kteří v naprosté většině nemají přímý každodenní kontakt s naší domácí realitou. Navíc to jsou převážně lidé, kteří se rekrutují z vyšší společenské vrstvy, pro něž se vžil docela přiléhavý výraz „lepšolidé“. Zároveň totiž platí, že tento typ lidí častokrát nehlasuje příliš racionálně, tedy dle svých zájmů, ale spíše se svojí volbou utvrzuje v příslušnosti k vyšší sociální vrstvě. Kdyby totiž tito lidé hlasovali podle svých zájmů, vzhledem ke stavu svých peněženek by nemohli hlasovat pro strany, které je za poslední čtyři roky připravily o více než třetinu úspor a které do státních financí zasekly sekeru ve výši 1,2 bilionu korun. Pro lepší představu: to je kosmických 1 200 miliard.

Kalkul, jak jim korespondenční volba volební výsledek přifoukne, stranám končící vládní koalice nevyšel, neb se do ní nakonec přihlásil marginální počet zájemců. Výsledek voleb v zahraničí, což je součet výsledků čísel z volebních místností na ambasádách i jinde plus korespondenční volby, přesto ukazuje, že úvaha volebních stratégů politických stran Fialovy vládní koalice, že hlasy ze zahraničí jim mohou volební výsledek výrazně navýšit, byla správná. Statistická čísla to potvrzují.

Volební výsledky ze zahraničí se letos přičítaly k výsledkům ve čtyřech krajích. Amerika ve Středočeském kraji, západní Evropa v Moravskoslezském kraji, ostatní evropské země v Jihomoravském kraji a zbytek světa v Praze.

A jak to dopadlo? Koalice SPOLU, Piráti a STAN získali v součtu v Americe 88,02 % hlasů, v západní Evropě 91,82 % hlasů, v ostatních evropských zemích 88,16 % hlasů a ve zbytku světa 85,41 % hlasů. Na laskavém čtenáři ponechávám, aby si na otázku, zda úsilí stran Fialovy vládní koalice navýšit korespondenční volbou význam hlasů ze zahraničí bylo motivováno poctivými úmysly, nebo čistě účelovou sobeckou úvahou, odpověděl sám.

Co si o tom myslím já? Ta čísla jsou vážným varováním, jak to může dopadnout, pokud bychom připustili, že o našich věcech budou rozhodovat lidé, kteří tu spolu s námi nežijí a kteří z nejrůznějších důvodů mají poněkud omezený výhled na naši každodenní politickou realitu.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Pirátí píší prezidentovi
Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky
Pozornost se od Turka obrátila k temnému původu celé aféry
Štěpánek (Trikolora): Kde tenkrát byli všichni ti morální majáci?

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , trikolora

autor: PV

Nová vláda není jmenována

V tisku,kuloárech se objevují různá jména kandidátů na ministry. Který z těchto návrhů by byl pro Vás přijatelný ? děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Mužská přání v kostceMužská přání v kostce

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: Výzvy Andreje Babiše jsou směšné

19:03 Premiér Fiala: Výzvy Andreje Babiše jsou směšné

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výzvě Andreje Babiše, aby Petr Fiala nepřijímal žád…