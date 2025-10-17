Britská univerzita odhaluje studentům rasismus v Tolkienovi

17.10.2025 16:58 | Monitoring

Univerzita v anglickém Nottinghamu nově studenty učí, že díla klasiků britské literatury, včetně J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise či Williama Shakespeara, mohou být vnímána jako rasistická a založená na stereotypním zobrazení postav. Akademický modul s názvem Dekolonizace Tolkiena a dalších pracuje s teorií, že významní angličtí spisovatelé své knihy psali v tradici „anti-africké antipatie.“

Britská univerzita odhaluje studentům rasismus v Tolkienovi
Foto: pixabay.com
Popisek: Portrét Williama Shakespeara

Kurz na univerzitě v Nottinghamu se zaměřuje na to, jak slavní autoři 20. století i dřívějších období zacházejí s motivy dobra a zla, světlých a tmavých barev či fiktivních národů. Podle textů používaných ve výuce Tolkienova trilogie Pán prstenů vykresluje národy z východu a jihu, stejně jako postavy s tmavší pletí, v negativním světle, zatímco obyvatelé ze západu jsou popisováni jako ctnostní a ušlechtilí.

Dr. Onyeka Nubia tvrdí, že Tolkienovo pojetí fiktivních ras navazuje na tradici „anti-africké antipatie“, v níž jsou lidé tmavé pleti zobrazováni jako přirození nepřátelé bělochů. Jako příklady uvádí Východňany, Jižany a muže z Haradu, kteří v příběhu stojí na straně zla. Podobný výklad nabízí i u postav temných skřetů, sloužících „Temnému pánovi“ Sauronovi.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

71%
0%
4%
1%
23%
1%
hlasovalo: 12540 lidí
Modul se věnuje i dalším literárním dílům, například románu C. S. Lewise Lev, čarodějnice a skříň. Postavy Calormenů jsou zde interpretovány jako ukázka orientálních stereotypů – jako krutý národ s dlouhými vousy a oranžovými turbany. Studenti se mají učit „znovu chápat“ britský mytologický kánon a analyzovat jeho možná kulturní zkreslení.

Dr. Nubia, který příležitostně spolupracuje s BBC, dlouhodobě zdůrazňuje, že už středověká Anglie měla rozmanité obyvatelstvo, včetně lidí afrického původu. Přesto podle něj v literatuře přetrvával „etnický šovinismus“, patrný například v Miltonově Ztraceném ráji a později i v dílech Tolkiena či Lewise.

Podle autora kurzu pomohla také Shakespeareova tvorba upevnit obraz „fiktivní, monoetnické anglické minulosti“. Upozorňuje, že ve hrách chybí odkazy na africké postavy, čímž vzniká iluze rasové homogenity Anglie, jak upozorňuje deník The Telegraph.

Debata o tzv. dekolonizaci výuky se v britském akademickém prostředí objevuje již delší dobu. V roce 2021 se program Anti-Racist Shakespeare v londýnském Globe Theatre zabýval tím, jak Shakespeare ve svých dílech spojuje světlou barvu pleti s krásou a tmavou s ošklivostí. Profesorka Vanessa Corredera tehdy upozornila, že jazyk kontrastu světla a tmy je v Shakespearových textech všudypřítomný.

Shakespeareovo rodiště ve Stratfordu nad Avonem nedávno prošlo projektem, jehož cílem bylo vytvořit „inkluzivnější muzejní zážitek“. Tento proces zahrnoval přehodnocení vlivu britského impéria na Shakespearovu přijetí a sbírky spojené s jeho životem a dílem.

Psali jsme:

„Sami jste si je odradili.“ Disney sklidil výsměch
Německý soud utnul „genderově korektní blábolení“
Britský skandál s reklamou na kečup. Černoši zuří
Evropa je moc bílá, myslí si Evropská rada pro zahraniční vztahy. A chce to změnit

 

Zdroje:

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/16/tolkien-ethnic-chauvinism-claim/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

literatura , rasismus , zahraničí , Tolkien , progresivismus , woke

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by se historická díla podrobovat progresivistickému chápání světa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Mužská přání v kostceMužská přání v kostce

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

11:01 „Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

Herečka, někdejší diplomatka a také první kandidátka na prezidentku Magda Vášáryová na vlnách Českéh…