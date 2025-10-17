Britská univerzita odhaluje studentům rasismus v Tolkienovi

Kurz na univerzitě v Nottinghamu se zaměřuje na to, jak slavní autoři 20. století i dřívějších období zacházejí s motivy dobra a zla, světlých a tmavých barev či fiktivních národů. Podle textů používaných ve výuce Tolkienova trilogie Pán prstenů vykresluje národy z východu a jihu, stejně jako postavy s tmavší pletí, v negativním světle, zatímco obyvatelé ze západu jsou popisováni jako ctnostní a ušlechtilí.
Dr. Onyeka Nubia tvrdí, že Tolkienovo pojetí fiktivních ras navazuje na tradici „anti-africké antipatie“, v níž jsou lidé tmavé pleti zobrazováni jako přirození nepřátelé bělochů. Jako příklady uvádí Východňany, Jižany a muže z Haradu, kteří v příběhu stojí na straně zla. Podobný výklad nabízí i u postav temných skřetů, sloužících „Temnému pánovi“ Sauronovi.
Dr. Nubia, který příležitostně spolupracuje s BBC, dlouhodobě zdůrazňuje, že už středověká Anglie měla rozmanité obyvatelstvo, včetně lidí afrického původu. Přesto podle něj v literatuře přetrvával „etnický šovinismus“, patrný například v Miltonově Ztraceném ráji a později i v dílech Tolkiena či Lewise.
Podle autora kurzu pomohla také Shakespeareova tvorba upevnit obraz „fiktivní, monoetnické anglické minulosti“. Upozorňuje, že ve hrách chybí odkazy na africké postavy, čímž vzniká iluze rasové homogenity Anglie, jak upozorňuje deník The Telegraph.
Debata o tzv. dekolonizaci výuky se v britském akademickém prostředí objevuje již delší dobu. V roce 2021 se program Anti-Racist Shakespeare v londýnském Globe Theatre zabýval tím, jak Shakespeare ve svých dílech spojuje světlou barvu pleti s krásou a tmavou s ošklivostí. Profesorka Vanessa Corredera tehdy upozornila, že jazyk kontrastu světla a tmy je v Shakespearových textech všudypřítomný.
Shakespeareovo rodiště ve Stratfordu nad Avonem nedávno prošlo projektem, jehož cílem bylo vytvořit „inkluzivnější muzejní zážitek“. Tento proces zahrnoval přehodnocení vlivu britského impéria na Shakespearovu přijetí a sbírky spojené s jeho životem a dílem.
autor: Jakub Makarovič