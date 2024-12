Kolovratník (ANO): Jediným plátcem windfall tax je společnost ČEZ

Dobrý den. Děkuji za udělení slova.

Já bych rád požádal o zařazení dvou bodů. Dívám se na to racionálně. Oba dva body mohou být docela rychle, řeknu v součtu do 10,15 minut, hotové, i proto, že kvituji, že tady zrovna je pan ministr Stanjura. Oba dva moje body míří totiž právě na něj. Mohli byste odpovědět při protiargumentaci nebo rozhodování, až je představím, proč bez usnesení navrhuji dva body, jestli to není nějaká obstrukce. Tak povím, že není. Je to vlastně reakce na včerejšek, kdy jsem tady v 9 hodin ráno říkal: Interpelace vy bohužel vypínáte. Na den interpelací zařazujete mimořádné schůze, které by mohly být v jiné dny nebo jiné časy. Proto se snažím situaci "zachránit" právě těmi svými dvěma návrhy.

První bych navrhoval hned teď po hlasování o programu jako první bod dneška. Opravdu může být na pět, na 10 minut. Nazval jsem ho Nedodržení slibu představení financování druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Tady, prostřednictvím pana předsedajícího, připomenou panu ministrovi. Je to článek - teď se omlouvám - ze září, možná října, kdy pan ministr veřejně říkal, že do konce listopadu bude mít vláda hotovo, bude mít jasno, jak to bude s oním financováním. To znamená, můj bod z mé strany není kritický. Je to prostě žádost, prosba, o to, abychom se jako Sněmovna nějakou informaci, alespoň průběžnou, dnes dozvěděli.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rychle připomenou. Vláda rozhodla - podle našeho názoru dobře a správně - během léta o finálním výběru nebo dodavateli. Informace ale byly přece jen poměrně obšírné, nebo ne přesné. Jestli bude stát jeden blok 200, možná 220 miliard, pokud budou bloky dva. Ani o tom ještě finálně rozhodnuto není. Logicky částka bude minimálně dvojnásobná. Také připomenu, že notifikaci máme stále zatím jenom na financování jednoho bloku, ne druhého. Z informací, které mám, vím, že ten proces, ta komunikace, nějakým způsobem běží. Ale ve vší úctě, je polovina prosince, Vánoce nebo konec roku za dveřmi a bližší informace prostě nemáme. Přitom smlouvy podle tvrzení vlády by měly být podepisovány v prvním čtvrtletí roku příštího.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5969 lidí

Takže první bod, který navrhuji - vidíte, že ani ten limit nevyčerpám - je - a možná více vstřícně ho vůči panu ministrovi nazvu - představení financování nebo bližší Financování druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Nemám do něj vymyšleno žádné usnesení. Opravdu to může být bod na pět nebo deset minut, pokud pan ministr k němu bude ochotný tu informaci podat. Prosím ho hned jako první blok (bod?) dnešního jednání.

Druhý bod je kontroverznější a může být složitější. Nazval jsem ho Zrušení windfall tax a ochrana kapitálového trhu a práv minoritních akcionářů ČEZ. Tady jenom rychle připomenu, že windfall tax, kterou tato vláda zavedla, daň z neočekávaných zisků, tak realita bohužel nakonec je taková, že opravdu jediným plátcem téhle daně je společnost ČEZ, která by letos podle odhadu z ní měla odvést nějakých 32 miliard korun. Přitom třeba u bank Ministerstvo financí počítalo s podobnou výší 30 až 33 miliard korun. Banky loni odvedly pouhých 700 milionů.

Když budu citovat zástupce minoritních akcionářů, tak oni říkají docela jasně, a s tímhle prostě nelze než souhlasit. Peníze, které si lze z ČEZ vzít, tak je to možné udělat jinými, řeknu transparentnějšími a férovějšími, způsoby. Ať už klasicky přes dividendu nebo standardní daňovou politikou. Ne ale tady tou speciální daní z neočekávaných zisků, která - to jsem přesvědčen, se všichni shodneme - ta situace už prostě teď není a nebude v roce 2025. Takže druhý bod navrhuji zrušení windfall tax od roku 2025. Opět, pokud pan ministr Stanjura bude ochotný, může k tomu podat alespoň stručnou informaci, proč a jak v ní chce pokračovat. Navrhuji jako druhý bod dnešního jednání.

Děkuji za pozornost.