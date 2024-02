Kolovratník (ANO): Mýtné zdraží až šestnáctkrát, týká se to i vás?

reklama

Vládní pětikoalice se často tituluje jako vláda “odborníků”. Realita je ovšem diametrálně odlišná. V důsledku amatérského vedení kupí ministerstva jednu chybu za druhou a občané na to tvrdě doplácejí. Například Ministerstvo dopravy pod vedením Martina Kupky z ODS špatně spočítalo sazby mýtného a v důsledku hrozí, že kamiony budou od 1. března jezdit zdarma. Navíc dochází k astronomickému zdražení nejen pro kamiony, ale i pro řidiče osobních vozidel. Někteří řidiči dokonce zaplatí šestnáctkrát více než doposud, nepatříte náhodou mezi ně?

Pamatujete? Ministerstvo dopravy udělalo v loňském roce dvě opravdu zásadní chyby. Nejdříve nezvládlo tendr na mýtného poradce, a poté ani soutěž na poradce pro dostavbu dálnice D35 formou PPP. To je skutečně zásadní problém, protože reálně hrozí, že výstavba úseku z Opatovce do Starého města se může opozdit o dva, možná i o tři roky! Právě tento úsek je ve velmi pokročilém stadiu přípravy a již za rok by se mohl klidně začít stavět. Budu proto jednat s ministrem Kupkou o možné výstavbě klasickou formou skrze ŘSD, aby výstavba začala co nejdříve.

Zpátky ale k mýtnému. Nové sazby pro kamiony mají začít platit již od 1. března. Dost možná ale nebudou. Při meziresortním připomínkovém řízení totiž vládní výbor kompatibility zjistil, že některé hodnoty pro výpočet sazeb mýta neodpovídají evropské směrnici. V důsledku chyby ministerstva a potřebného času na napravení hrozí, že termín, který je uveden i v zákoně, nebude dodržen a stát nevybere peníze, s kterými již počítá v rozpočtu.

Konkrétně se jedná o sumu ve výši 16 miliard korun. Navíc 5K plánuje další zdražení už příští rok, a to zhruba o 5 až 10 procent! Ačkoliv se jedná o zdražení pro nákladní dopravu, logicky ji v konečném důsledku zaplatíme my všichni v podobně navýšených cen zboží nebo služeb. Ono aby ne - vždyť například v kategorii vozidel o hmotnosti 3500 až 7500 kilogramů se doposud platily relativně zanedbatelné poplatky. Nově ale budou minimálně desetkrát vyšší, v některých případech dokonce šestnáctkrát! A je pochopitelné, že podnikatelé tyto náklady promítnou do svých cen.

Proti tomuto kroku se dokonce velmi ostře vymezila i Hospodářská komora, která uvedla, že jde o „astronomické“ zdražení, které dokonce může vést až k likvidaci dopravy v tomto segmentu. “Tato vozidla se přitom nejvíc podílejí na zásobování maloobchodu, a to včetně základních potravin, rovněž se používají v oblasti drobného a středního podnikání,“ zdůraznila ve své připomínce Hospodářská komora.

Z mého pohledu se jedná o zcela nepochopitelný krok, obdobně jako v případě extrémního zdražení ročního dálničního kupónu pro osobní automobily. Připomínám, že od 1. března 2024 vzroste jeho cena o více než polovinu - z 1500 na 2300 korun! Vše v době, kdy vláda 5K zaspala a absolutně nezvládla inflační krizi. Právě kvůli její neschopnosti naše úspory za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své hodnoty. Zkrátka vláda “odborníků” k pohledání.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



