Kolovratník (ANO): Nebude potřeba na úřady chodit, tak proč se toho bojíte

Věcně, rychle. A vezmu to odzadu. Teď právě reakce na pana poslance Vlčka, jestli si pamatuji, který mluvil přede mnou. Pane kolego, vy se bojíte, že o není personálně zajištěno, připraveno, kde budou ti lidé sedět atd. Vždyť proto je to takhle nastaveno, že to celé naběhne až od července 2023. To je ten rok a půl. Na to teď máme čas se přece o tom bavit. Vy s kolegou Bartošem na Ministerstvu pro místní rozvoj, práskat bičem v uvozovkách a chystat to všechno.

A naopak já mám obavu, že tím krokem - mohu ho pochopit ideově, argumentaci Věry Kovářové, Ondry Lochmana a dalších, ale vy přeci tím děláte ohromnou nejistotu. Vždyť celý ten proces se teď zdrží. Ti lidé nebudou vědět, kam půjdou. Budou tam, nebudou. Ale naopak kdybychom měli jasný jízdní řád a bavili bychom se tady společně o pozměňovacích návrzích, vzpomeňte si, řada z nich se nepovedla, územní plánování v samostatné působnosti atd., tak můžeme ten řeknu nedokonalý, ne úplně dokonalý zákon vylepšovat, najít shodu, ale máte jistotu toho tzv. jízdního řádu. A tím, co vy navrhujete, naopak všechno znejistíte.

Reakce na Věru Kovářovou. Slyšel jsem, máme obavu, že to nebude všude dostupné. Ale přece je § 332 v tom novém zákoně, který dočasně, nebo je to krátkodobé přechodné ustanovení, definuje tu první vyhlášku, která tu mapu nastaví. V Pardubickém kraji ji máme. Vím, že tam jsou tuším dvě nebo tři bílá místa. Přátelé, tohle zase může být přeci téma k rychlému pozměňovacímu návrhu, a teď mě prosím neberte za slovo, brainstormuji, jak třeba parametry toho § 332 malinko upravit, aby těch bílých míst bylo co nejméně. Na tom se tady můžeme shodnout třeba v té devadesátce.

A poslední reakce na pana poslance Lochmana. Vy tady ale, kolegové, jdete argumentačně proti sobě. Ivan Bartoš šermuje digitalizací a správně - to jsme ve shodě. Možná, Ivane, omlouvám se za to slovo šermuje, prostě jsme ve shodě s digitalizací, všechno bude na dálku, nebude potřeba na ty úřady chodit, tak proč se toho bojíte.

Děkuji.

