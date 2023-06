Kolovratník (ANO): Nedostatek řidičů v České republice je velký

reklama

Jenom rychle povím k těm kamionům, když jsem poslouchal argumentaci pana kolegy Blahy, my jsme to probírali u nás na klubu, sešli jsme se také se zástupci Česmadu a souhlasím s tím, že nedostatek řidičů v České republice je velký, že dopravní firmy trápí a že to je potřeba nějak řešit. Ale prosím, opravdu ne touhle cestou a ne cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu. My jsme i takovou odpověď dali zástupcům sdružení, tedy Česmadu, že tohle určitě zkusíme odpracovat.

A chci požádat pana předsedu dopravního podvýboru Lochmana, abychom se domluvili prostě na září, abychom si sedli tady ve Sněmovně, ať na podvýbor, nebo nějaký seminář uspořádáme, vezmeme tam Česmad, zástupce Ministerstva dopravy i Svazu měst a obcí a podíváme se, najdeme prostě cesty řešení, jak těm dopravcům pomoci. A táhne se to jak červená linka - infrastruktura, odpočívky a tak dále. To už jsme řešili v minulém volebním období a ta situace se pomalu zlepšuje. Ale souhlasím s tím, že ne rychle, že bychom jakoby zrychlit měli. Ale prosím, ne touto cestou.

A ono je to i reminiscence z médií, když se novináři pana poslance Blahy ptali, kde má nějakou analýzu, nějaká čísla, tak on říkal, že žádnou nemá, že spolupracuje s Ministerstvem dopravy, teď tady mluvil o nižších stovkách kamionů. A já tedy, přátelé, pro mě to je takový lex kamion, bych tohle nazval. Zkuste si představit to dopravní peklo, kdyby to tedy bylo ne letos, ale za rok v létě, až vyjede Německo na prázdniny, až se ty dálnice nejen tady v našem prostoru, ale i v okolí zahustí. A když zůstaneme tedy u nás a najednou vy do toho pustíte nižší stovky kamionů, jak je ten pozměňovák napsaný, tak já se obávám, že jsou to potenciální taková skrytá zadní vrátka, že to může být mnohem víc než nižší stovky kamionů.

A trocha ironie na závěr poznámky. Pánové, nehrajte na nás prosím divadlo, že to psal pan poslanec a že tady má nějaké argumenty. Když se podívám do digitální stopy toho dokumentu, tak autorem je pan magistr Marek Šoustal z Ministerstva dopravy. Bylo to napsáno na Ministerstvu dopravy, ten pozměňovák. Tak to aspoň, pane poslanče a pane ministře, přiznejte. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

