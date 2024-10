Kolovratník (ANO): Nemají žádný program, vizi ani myšlenky. Jediné, co je spojuje, je nenávist

A to je přesně ono. Nemají žádný program, vizi ani myšlenky. Jediné, co je spojuje, je nenávist. Nic víc, nic míň. Udělat něco dobrého pro naši zemi a posunout ji o krok vpřed je této prapodivné koalici cizí. Navíc připomínám, že lidovci mají preference na úrovni statistické chyby – kolem 2 %, a TOP 09 na tom není o moc lépe. Její korunní princ Dominik Feri je ve vězení a nebýt Prahy, strana by se do Sněmovny podívala leda tak při exkurzi pro veřejnost.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



