Kolovratník (ANO): Paní ministryně, Váš tweet opravdu mohl být rozbuškou, byl velmi nebezpečný

Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové z vlády a vážení kolegové ve Sněmovně.

Tak rychle na úvod, proč jsem požádal o projednání této interpelace zde na plénu, tedy jaký je důvod mé nespokojenosti. Je to téma, které je už 11 měsíců staré, tu interpelaci jsem podával 16. listopadu 2022. Ale je aktuální a může být potenciálně aktuální i v těchto dnech a i v blízké budoucnosti. To, že se k tomu projednávání dostáváme až dnes, nekritizuji a jsem s tím srozuměn. Koneckonců je to i po naší vzájemné dohodě s paní ministryní v jednom z termínů letošních, když byla možnost se zde sejít, ale z pracovních důvodů nás obou k tomu nedošlo, takže tady určitě kritický nejsem. Ale opravdu je to téma, které i dnes může být bohužel nadále aktuální.

Stručně ho uvedu. Já jsem paní ministryni interpeloval ve věci té nešťastné události z 15. listopadu loňského roku, tedy z onoho dopadu raket, těch útočných anebo obranných systémů, zkrátka raket na území Polské republiky, na území Polska, kde bohužel zahynuli dva lidé, dva civilisté. A všichni víte, že to byla téměř rozbuška, že to bylo opravdu velmi citlivé, velmi vážné, horké, nebezpečné téma, a to na mezinárodním poli.

To téma bylo tak zásadní a tak vážné z toho důvodu, že pokud by v tu chvíli to byly opravdu ruské rakety, tedy technika nebo vojenská zbraň, která byla vystřelena z území Ruska, tím původcem útoku by bylo Rusko a ty rakety dopadly na Polsko jako člena NATO, tak by to opravdu potenciálně bylo o aktivaci článku 5 našich smluv s NATO, tedy o útoku na jednoho z členských států NATO. Víme také, jak to nakonec vypadalo dále, že ty emoce bylo potřeba umírnit, zklidnit, říci - a říkala to jak Bezpečnostní rada Polska, polského státu, tak to říkali vrcholní představitelé Severoatlantické aliance - že určitě nemůžeme hned v prvních minutách tvrdit, že Rusko zaútočilo na členský stát Severoatlantické aliance.

Už to je například potom článek 4 té smlouvy, který je mírnější. Ale bohužel takto nemluvila naše ministryně obrany paní Jana Černochová. Já, paní ministryně, znovu připomenu ten váš dnes už historický tweet z 21.15 15. listopadu. Tady ho mám vytištěný, zvětšený. (Poslanec Kolovratník ukazuje plénu podklady.) Vy jste v emocích a velmi rychle veřejně prohlásila: Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem.

Nyní vyhodnocujeme, a teď to podtrhuji, prokázaný dopad ruských raket, prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy. Paní ministryně, ať neztrácíme čas. Jsme ve shodě, naprosto s vámi souhlasím, že agresorem je Rusko, že agresorem je Putin.

Vy jste mi to napsala i do odpovědi na tu interpelaci, vy jste se vyjádřila zčásti jasně a zčásti - a omlouvám se za to - vágně, že přece je jedno, čí raketa protivzdušné obrany tam dopadla, že je za to prostě odpovědné Rusko. Tady jsme ve shodě. Na 1000 procent vás vždycky podpořím, včetně mých kolegů, že původcem, iniciátorem toho konfliktu je prezident Putin a Rusko.

Ale vracím se tedy k tomuto vašemu tweetu, který opravdu mohl být rozbuškou, byl velmi nebezpečný, když vy jste v emocích takhle rychle prohlásila, že je to prokázaný dopad ruských raket. A připomenu, že v té noci, v tom večeru, v těch nadcházejících minutách mnohem mírněji než vy mluvila jak bezpečnostní rada Polska, tak to do jisté míry žehlil i pak premiér Petr Fiala, který ta úvodní vyjádření mírnil.

A tady vás prostě žádám o vyjádření a o vaši reakci, protože já bych, paní ministryně, i lidsky mohl pochopit, že v tu chvíli jste takový tweet napsala, že jste to tak cítila, ale sama moc dobře víte, že zkrátka slova "prokázaný dopad ruských raket" toho 15. listopadu 2022 ve 21:15 nebyla platná, že zkrátka byla zkreslená. Přesto jste, pokud se nepletu, dodnes ten tweet nerevidovala, nevrátila jste se k němu a de facto spíš já to vnímám tak, že vy si stále za tím vyjádřením stojíte.

A to je věc, ze které mám obavu. Co když bohužel dojde k podobnému incidentu, k podobnému problému i nezamýšlenému znovu? Opět budete hned mluvit o ruských raketách? Asi sama cítíte, že tohle může být velký bezpečnostní problém na úrovni celosvětového konfliktu. Proto vás prosím o další vysvětlení.

Děkuji.

