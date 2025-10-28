Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás

28. říjen. Den, kdy se z odvahy stal národ.
Před sto sedmi lety lidé bez jistoty, ale s obrovským srdcem dokázali nemožné – postavili republiku. Ne pro sebe. Pro nás. Nebyla jednotná, nebyla dokonalá. Ale byla naše. A právě to ji drželo při životě i v těch nejtěžších časech.
Dnes máme jiné bitvy – o pravdu, o slušnost, o to, abychom si znovu důvěřovali. A možná právě proto si musíme znovu připomenout, že republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás. Každé gesto, které spojuje místo toho, aby rozdělovalo.
28. říjen není jen datum. Je to připomínka, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme všechno.
Ing. Martin Kolovratník
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV