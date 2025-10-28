Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás

28.10.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.

Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

28. říjen. Den, kdy se z odvahy stal národ.

Před sto sedmi lety lidé bez jistoty, ale s obrovským srdcem dokázali nemožné – postavili republiku. Ne pro sebe. Pro nás. Nebyla jednotná, nebyla dokonalá. Ale byla naše. A právě to ji drželo při životě i v těch nejtěžších časech.

Dnes máme jiné bitvy – o pravdu, o slušnost, o to, abychom si znovu důvěřovali. A možná právě proto si musíme znovu připomenout, že republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás. Každé gesto, které spojuje místo toho, aby rozdělovalo.

28. říjen není jen datum. Je to připomínka, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme všechno. 

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Petr Holec si to vyřídil s Jindřichem Šídlem
Nebezpečné a zabordelené Německo: Už vychází najevo vše
Lachnit (ANO): Hororový tvůrci v politice
Konečná (KSČM): Zamyšlení k 28. říjnu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Kolovratník

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Slavíte 28. říjen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

migranti

Podle vás nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty nepřijatých migrantů, ale co EU udělala v boji s nelegální migrací, která je podle mě ten hlavní problém?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás

14:12 Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.