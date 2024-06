Komínek (KSČM): Kandiduji do Senátu

Jsem Jarek Komínek.

Bydlím a pracuji v Chomutově, kde to mám rád, a tak vám už skoro 20 let naslouchám a hájím vaše zájmy v zastupitelstvu města a Ústeckého kraje. A teď jsem se rozhodl přijmout výzvu a kandidovat za náš okres do Senátu.

Někteří mě znáte jako náměstka hejtmana pro dopravu Ústeckého kraje, jiní z trolejbusu. Některé z vás jsem učil v autoškole a s některými sloužil u vojenského útvaru.

Byl jsem to já, kdo řešil jednu z největších krizí v autobusové dopravě v Česku. Během pár dnů se nám tehdy podařilo zabezpečit všechny linky/trasy, aby lidé mohli jezdit do práce, škol i k doktorům. A to byl také hlavní impulz k založení Dopravní společnosti Ústeckého kraje, která úspěšně funguje dodnes.

Mám čtyři děti. Nejstarší Míšu, ta už má svou vlastní rodinu, Barču, se kterou jsme nedávno oslavili plnoletost. Sofinku, které byly nedávno tři a miluje prasátko Peppu, a nejmladší Terezku, ta se vozí ještě v kočárku.

Když zrovna neřídím nebo neučím, rád se věnuji zahradě, hlavně rajčatům, a okurkám, máme ale i slepičky.

Mnoho z vás k senátním volbám nechodí a to je škoda. On totiž vždy bude někdo zvolený a ten někdo nás bude lépe či hůře zastupovat a mluvit v Praze naším jménem. Přitom to může být zrovna váš hlas, který rozhodne. Jde o hodně. Váš senátor vás přímo zastupuje, proto je potřeba aby žil mezi vámi a znal vaše problémy. A také je potřeba konečně oslabit pětikoalici, která jinak ovládá celý parlament a má i svého prezidenta.

Jaký by měl být podle vás dobrý senátor?

