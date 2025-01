Konečná (KSČM): O morálce a hodnotovém zakotvení by neměl mluvit někdo, jako je Petr Pavel

Slyšeli jsme slova (za projev bych si to neodvážila označovat) vojáka, nikoli prezidenta. Poslušného vykonavatele příkazů - tu Fialovy vlády, tu Bruselu, tu Washingtonu.

Petr Pavel už prokázal, že z vůle lidu si toho moc nedělá. Například když mluvil o zrušení práva veta, které by naši zemi uvrhlo do ještě podřadnější role v EU. Vloni během svého novoročního vystoupení zase vytáhl přijetí eura a ani letos to neopomněl. Na konci roku 2024 zase prohlásil, že nemusí respektovat vítěze voleb (jako bych to už někde v posledních měsících viděla!).

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12568 lidí

Zato pan Pavel obešel opět skutečné problémy, jimiž žijí občané v podhradí, kteří nemají vysokou výsluhu nebo státem placenou funkci manželky. Nedostupné bydlení, extrémní drahota, stagnující ekonomika, drcená neschopností ministrů čtyřdemolice, nebo nejdražší energie v EU si letos nezasloužily ani jednu větičku. Na rozdíl od politického školení, že s NATO a EU na věčné časy a nikdy jinak. Ostatně to pan Pavel se svou ženou zvládají na jedničku už desítky let, jen vyměnili zkratky…

Upřímně jsem se zasmála tomu, když Petr Pavel, ryzí produkt prázdného marketingu, mluvil o tom, že v politice začal převládat marketing. Stejně tak když mluvil o dodržování práva, přitom v loňském roce úplně kašlal na prosby o součinnost při kontrole financování jeho kampaně. No prostě pokrytectví…

Pane prezidente, do nového roku 2025 Vám přeji více odvahy! Když se Vám něco nebude líbit, nemusíte se podřizovat příteli po boku, nebo Fialovi (kterému už letos řekneme STAČILO!)… Nebude to pak působit tím, že ve funkci nemáte vlastní názor a fungujete jen jako automat na podpisy.

P. S. O morálce a hodnotovém zakotvení by neměl mluvit někdo jako je Petr Pavel!

P. P. S. Nemyslíte, že Pavlovi psali projev ti stejní jako Fialovi?

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

