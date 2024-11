Konečná (KSČM): Tohle jsou největší dárečky pro Evropskou komisi

Tu teď tvoří frakce lidovců, sociálních demokratů a liberálů. Tedy ekvivalenty českých stran – TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ale šéfku komise podpořili i Piráti a Zelení a dokonce část ECR, tedy frakce, v níž sedí česká ODS. Jen připomenu, že v minulosti Ursulu von der Leyenovou podporovala rovněž europoslankyně za SOCDEM a poslanci hnutí ANO 2011. Ale pojďme se podívat na ty největší dárečky aktuální Komise.

Kaja Kallasová (Estonsko), Zahraniční věci a bezpečnostní politika

Nemohu začít nikým jiným, než Kajou Kallasovou, která je navržena na Vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Kaja Kallasová je bývalá europoslankyně v letech 2014 až 2018 a premiérka Estonska mezi lety 2021 a 2024.

Jako premiérka politika Kallasové v jistých ohledech připomínala též politiku naší pravicové garnitury. Na počátku energetické krize se například nechala slyšet, že stát by tu neměl být od toho, aby pomáhal lidem, tedy vlastně slova podobné těm, kterými se u nás pyšnila Markéta Pekarová Adamová. Po dobu energetické krize pak bylo Estonsko dlouhou dobu jedním ze států s nejvyšší inflací v EU a několik měsíců dokonce státem s úplně nejvyšší inflací v celé Unii. V srpnu 2022 přesáhla roční míra inflace dokonce 25 % procent, zatímco unijní průměr byl na 10,1%. O neschopnosti paní Kalasové ale nevypovídá pouze extrémně vysoká inflace v období jejího vládnutí. Estonsko bylo jediným státem Evropské unie, kde reálně mzdy klesaly rychleji než v ČR pod vedením Petra Fialy. Co se jestřábího přístupu k zahraniční politice týče, nemá snad Kallasová sobě rovné. Již před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu mluvila o potřebě zrušit Nord Stream 2 a Estonsko pod jejím vedením, stále před vypuknutím invaze, dodávalo na Ukrajinu zbraně. A od začátku invaze pak mluví o morální potřebě přijmout Ukrajinu do EU. Hněv bývalé estonské premiérky však postihl i řadové ruské občany. Ty jsou pro Kallasovou bezpečnostní hrozbou a Estonsko bylo jedním ze států, které až na výjimky zakázaly Rusům vstup na své území.

Tato paní, co mluví o morálních povinnostech, má však za manžela člověka, který měl podíl ve firmě transportující materiály do Ruska i po začátku invaze. Tyto materiály šly další estonské firmě, která s Rusy nadále obchodovala a mezi její obchodní partnery patřil i člověk na sankčním seznamu Ukrajiny a Polska. Rodina Kallasové tak na válce přímo vydělávala, a tak v tomto světle už zcela dává smysl její snaha válku neustálým posíláním zbraní prodlužovat. O morálce by však taková osoba mohla příště snad pomlčet.

Na rozdíl od jejího předchůdce Borella se pak očekává, že Kallas ani nepípne o zločinech, kterých se dopouštějí izraelské ozbrojené síly proti civilistům v Gaze, a evropské zbraně tak budou moci nerušeně plout i do dalšího konfliktu, a to bez ohledu na to, že jsou používány proti školám a nemocnicím. Je asi zřejmé, že Evropská unie se s takovým člověk ve vedení diplomacie konstruktivně ke konfliktu na Ukrajině, ani k žádným jiným konfliktům stavět nehodlá. Hlavním cílem bude přinášet co nejvíce peněz do peněženek nenasytných obchodníků se smrtí!

Andrius Kubilius (Litva), Obrana a vesmír

Méně známý než Kallasová je kandidát na Komisaře pro obranu a vesmír, Andrius Kubilius, který býval premiérem Litvy v letech 1999 až 2000 a poté znovu 2008 až 2012 za místní konzervativní stranu. Od roku 2019 je pak europoslancem.

Jako premiér se nejvíce zvýraznil především politikou extrémního utahování opasků. Mzdy zaměstnanců ve veřejném sektoru byly snižovány, daně běžným lidem se naopak zvyšovaly a nezaměstnanost stoupala, společně s počtem lidí ohrožených chudobou. Z těchto důvodů dovedl Kubilius svou konzervativní stranu také k porážce ve volbách v roce 2012 a novou vládu již nesestavil. Nezaměstnanost po něm zůstala na více než 13 procentech.

Jako europoslanec dal Kubilius najevo, že Ukrajina se musí do roku 2030 stát členským státem Evropské unie jako nutnou podmínku k dlouhodobému míru a její připojení by bylo do budoucna pro Unii ekonomicky výhodné. Či vyjádřil přesvědčení, že je namístě chválit Turecko za to, že intervencemi v Libyi, Sýrii a v Náhorním Karabachu dokázali třikrát, že se »Kremlin bojí pěsti«, čímž by se měla inspirovat i EU. Snad aby dokázal, že dokáže provokovat i Čínu a hatit ekonomickou spolupráci s ní, byl také jedním z poslanců, co se v roce 2021 oficiálně vypravili na Tchaj-wan.

Nyní je jeho cílem, jakožto Komisaře pro obranu, pochopitelně větší zbrojení a větší integrace členských států v této oblasti. Asociální válečný štváč. Takový člověk by měl být Komisařem pro nový rezort, který by neměl ani existovat, kdyby paní von der Leyenová nepodlézala za každé příležitosti zbrojařům.

Raffaele Fitto (Itálie), Soudržnost a reformy

Na post Komisaře pro politiku soudržnosti a reformy a zároveň místopředsedy Komise má usednout Rafaele Fitto z Itálie. Tento muž je skutečně zajímavým kandidátem. Od 90. let, kdy vstoupil do politiky, vystřídal již 10 politických subjektů, než konečně skončil v Bratrech Itálie současné italské premiérky Giorgie Meloniové. Jenže u Fitta není velkolepý politický turismus jediným z jeho problémů. Za svou dlouhou politickou kariéru si prošel pozicemi v regionu, italském parlamentu, Evropském parlamentu, i v italských vládách. A existují obavy, že ne vždy zůstal čistý a jeho kariéra je provázena řadou korupčních skandálů, o kterých informovala i česká média. V roce 2006 tak byl vyšetřován za dar, který jeho straně poskytla finanční společnost Tosinvest, a který dle žaloby byl úplatkem za to, že ji Fitto nechá spravovat jedenáct pečovatelských domů ve svém regionu. Soud jej v roce 2009 dokonce shledal vinným za některá z obvinění, ale italský parlament, do kterého byl mezitím zvolen, jej odmítnul vydat. Další obvinění z korupce přišla v letech 2009 za prodání obchodní společnosti Cedis, která byla v nucené správě.

Korupční kauzy ale nemusí být jediné, s čím budou mít někteří evropští poslanci problém. Vzhledem k tomu, že Fitto zastupuje Bratry Itálie, kteří jsou ve výrazně pravicové frakci Evropských konzervativců a reformistů, se nemusí jeho nominace na takto vysokou pozici líbit některým evropským liberálům, sociálním demokratům či zeleným, kteří jinak, jak už jsem říkala, podpořili von der Leyenovou. Dle serveru Politico je však také možné, že i Fitto projde, kvůli tomu, aby byla udržena nějaká rovnováha sil v rámci EU a aby Itálie fungování Komise nekomplikovala, což by se mohlo stát v případě nezvolení Komise s Fittem na takto vysoké pozici.

Teresa Ribera (Španělsko), kandidátka na výkonnou místopředsedkyni Komise, Čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod

Jedná se o kontroverzní osobnost s velmi negativními názory na evropský průmysl či energetiku. Také o silnou odpůrkyni energie z jádra a klima-aktivistku formátu pana Timmermanse.

V případě schválení půjde pravděpodobně o nejmocnější komisařku v komisi. Přezdívá se ji Timmermans v sukni. Její potvrzení a jmenování by bylo tragédií pro Českou republiku a její průmysl, neboť by zcela bezpochyby pokračovala v současném klimatickém blouznění.

Kandidovala do Evropského parlamentu jako lídr kandidátky za socialisty v posledních volbách, a byla dokonce zvolena jako europoslankyně, ale mandátu se záměrně neujala, čímž měla podle mluvčího španělského parlamentu spáchat volební podvod. Je v současné době místopředsedkyní španělské vlády a ministryní pro ekologický přechod a demografické výzvy. V letech 2014 až 2018 zastávala pozici ředitelky Institutu pro udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy a podílela se na vyjednávání Pařížské klimatické dohody. V letech 2008 až 2011 působila jako španělská státní tajemnice pro změnu klimatu a biologickou rozmanitost a byla zodpovědná za politiku v oblasti životního prostředí a klimatu.

Výsledek jejího slyšení předurčí, jestli se z klimatického blouznění EU konečně probere, zachrání svůj průmysl a ekonomiku, nebo ne, a pojede se ve starých sebevražedných kolejích. Já jsem dostala možnost se tohoto slyšení tento týden aktivně účastnit a mohu vám slíbit, že paní Ribera nedám nic zadarmo a grilování jí značně znepříjemním. Není tajemstvím, že kandidatura paní Ribery na takto vlivnou funkci leží v žaludku jak jaderné velmoci Francii, tak i že například jde i proti zájmům naší země. Uvidíme, jak se k tomu postaví frakce lidovců. Spekuluje se, že by mohlo prolomit onen nesmyslný coordonne sanitaire a spolu s Patrioty pro Evropu, ESN, ECR a nezařazenými jako jsem já a kolega Dostál ji odstřelit. Bohužel se domnívám, že se jedná znovu jen o plané sliby. Pokud zhodnotím dosavadní průběh slyšení, je patrné, že kandidáti dostali od von der Leyenové jasné instrukce nic silného neslibovat a takříkajíc držet úhel. Např. slyšení jejího budoucího podřízeného komisaře pro klima Hoekstry z minulého týdne ve mně spíše vzbudilo obavy. Na dotazy, co s padajícím evropským autoprůmyslem, reagoval vyhýbavě. Adoroval emisní povolenky a tvrdil, že jejich dnešní cena není vysoká. Plánuje snížit emise v EU do roku 2040 o naprosto absurdních 90 %.

Jozef Síkela (Česká republika), Mezinárodní partnerství

V první pětici těch, kteří budou postrachem pro naše i evropské občany, nemohu nezmínit také skoro-komisaře pro energetiku, později skoro-komisaře pro obchod, ale ve skutečnosti nakonec však kandidáta na Komisaře pro mezinárodní partnerství, Jozefa Síkelu. Jako občané ČR máme, řekla bych, spíše tu nevýhodu, že bankéře a do minulého měsíce ministra za hnutí Dozimetr známe až příliš dobře. Je jasné, že nakonec ani Ursula von der Leyenová nebyla tak sebevražedná, aby asociálovi pochybných schopností, panu Síkelovi, svěřila nějaké důležité portfolio a místo toho ho navrhla na »mezinárodní partnerství«.

Vzhledem k tomu, jak nechvalně proslulý u nás pan Síkela je – ať již jde o téměř nekonečné otálení v otázce zastropování cen energií, které nakonec bylo nastaveno na míru energetickým společnostem, a že jsme jako Česká republika měli nejvyšší ceny energií v rámci EU, či o zakoupení ztrátových zadlužených plynovodů NET4GAS, které Síkela zařídil nejspíše, aby chránil svého bývalého zaměstnavatele Erste Group; a také vzhledem k tomu, jak nezajímavé portfolio získal, mu také již nebudu věnovat mnoho času. Zajímalo by mě však, na co předsedkyně von der Leyenová myslela, když mezinárodní partnerství dala zrovna Jozefu Síkelovi. Člověk, který se zabalil do vlajky Izrale, jenž se právě dopouští genocidy v Gaze, díky čemuž s ním již minulý rok odmítli jednat Saúdové. Má mít Evropská unie Komisaře pro mezinárodní partnerství, se kterým odmítají ostatní státy jednat? Toto má posílit postavení Unie a její diplomatickou prestiž? A je zde skutečně možnost, že počet takových států nebude malý. Minulý týden zaslalo 52 států a 2 mezinárodní organizace, mezi nimi například Turecko, arabské státy, Jižní Afrika, Nigérie, Pákistán, Vietnam, Bangladéš, Mexiko, Kolumbie, Kazachstán, Kuba, Malajsie, Indonésie, ale také Rusko, Čína a Norsko výzvu Radě bezpečnosti OSN na zákaz dodávek zbraní a munice Izraeli. U všech těchto států si chce Unie pokazit pověst asociálním bankéřem? Nemohli ho uklidit na jiné místo? Zatím se však z grilování zdá, že europoslanci s jeho uklizením na tuto pozici souhlasí. Největší Síkelovou schopností, dle všeho bude poslouchat na slovo Washington, a to bez ohledu na to kdo tam zrovna sedí.

Olivér Várhelyi (Maďarsko), Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

Už před začátkem grilování bylo jasné, že cesta maďarského komisaře pro rozšíření Olivéra Várhelyiho zpět do Komise bude trnitá. A skutečně. Přestože maďarský kandidát dle mého názoru podal během grilování minulý týden dobrý výkon, a to i přes to, že na tuto oblast není odborník, bude muset čelit celému procesu znovu, a to včetně písemných otázek, neboť údajně především socialisty a zelené nepřesvědčil v těchto oblastech: zdraví žen, sexuální a reprodukční zdraví (ženská práva, potraty, LGBTQ+); vakcíny; antimikrobiální rezistence; označování potravin a dobré životní podmínky zvířat.

Z celé debaty mi vyplývá, že kolegové vůbec nepochopili poselství několika posledních voleb. Stále se hodlají babrat v marginálních problémech úzkých skupin a ignorovat problémy a požadavky většiny a systémová selhání. Jde samozřejmě o hrané divadlo a nezáleží vůbec na tom, co pan Várhelyi snad řekl nebo ještě řekne na ponižujícím druhém slyšení. Rozhodnuto bylo předem, kdy byl označen jako kandidát na odstřel, a to i přes to, že už evropským komisařem dříve byl. Mezi europoslanci totiž není příliš oblíbený, navíc jde o blízkého spojence premiéra Viktora Orbána, což se tady ví. A nepromíjí. O tom svědčí také přidělené portfolio s dnes bohužel málo vlivnou, podfinancovanou a přehlíženou agendou zdraví, navíc doplněnou o potupně znějící oblast »blahobytu zvířat«. Maďarskému kandidátovi se toto děje dle mého názoru záměrně, jako trest za suverénní zahraniční politiku Maďarska. Mokrý sen předsedkyně Leyenové odebrat hlasovací práva Maďarska v EU je nereálný, tak je trestá jinak a při každé příležitosti, která se nabídne…

Wopke Hoekstra (Nizozemsko), portfolio Klima

Současný komisař EU pro klimatickou politiku. Bývalý ministr financí (2017–2022) a zahraničních věcí Nizozemska (2022–2023). Prosazoval vždy politiku šetření a škrtů. Hoekstrova nominace na klimatického komisaře dříve vyvolala debatu kvůli jeho vazbám na byznys. Pracoval totiž paradoxně pro Shell a dekádu pro poradenskou společnost McKinsey, kde měl na starosti ropné a plynařské koncerny.

Na slyšení minulý týden potvrdil plán prosadit v EU zákaz prodeje aut se spalovacím motorem k roku 2035 a zpřísnit od příštího roku limity CO2. Je nejlepší reprezentací úsloví Poturčenec horší Turka – neboť jako bývalý zaměstnanec ropných a plynařských společností jim dnes jde po krku. Taktéž spolu se svojí budoucí šéfovou Ribera představuje další pokračování v současné šílené a sebevražedné klimatické politice EU. Tedy boji proti uhlí, výrobě oceli, produkci aut a jaderné energetice.

Jessika Roswal (Švédsko), Životní prostředí, odolnost vody a pro soutěživou a cirkulární ekonomiku

Jako bývalá právnička nemá pražádné zkušenosti s politikou životního prostředí, což je mimochodem ve stávající Komisi běžný jev. Odbornost se nenosí. Plánuje zachovat dosavadní kurz. Vláda, které byla Roswall součástí, se v posledních letech postavila proti řadě klíčových legislativ spadajících pod Zelenou dohodu. Při slyšení přesto unijní klimatická opatření hájila. I tato komisařka bude jednou z podřízených démonické Ribery. Nebyla po slyšení hned schválena. Podala neuspokojivý výkon. Následně se stala předmětem politického obchodu mezi třemi největšími frakcemi, které se navzájem držely v šachu ohledně svých kandidátů.

Apostolos Tzitzikostas (Řecko), Doprava a turismus

Rodina Tzitzikostase se řadí mezi nejbohatší v severním Řecku. Do Tzitzikostasova portfolia bude navíc začleněn turistický průmysl, což vyvolává otázky ohledně rozhodnutí, která by mohla ovlivnit hodnotu jeho majetku, uvedl člen Evropského parlamentu, jenž měl do prohlášení přístup a hovořil pod podmínkou anonymity. Řecký politik rovněž přiznává vlastnictví akcií v různých podnicích od výroby mléčných produktů po fotovoltaickou energii. Pro jednu ze svých farem rovněž získal financování z evropské Společné zemědělské politiky. V době zveřejnění této zprávy Tzitzikostas na žádost o komentář nereagoval.

Ekaterina Zaharieva (Bulharsko) Startupy, výzkum a inovace

Bývalá ministryně zahraničních věcí a místopředsedkyně vlády Bulharska je známá politička, která v bulharské vládě zastávala různé důležité funkce. Zaharieva sehrála významnou roli v diplomatických vztazích mezi Bulharskem a Severní Makedonií. V roce 2020 Bulharsko pod jejím vedením vetovalo začátek přístupových rozhovorů Severní Makedonie do EU, což vyvolalo silnou reakci nejen ze strany Severní Makedonie, ale i dalších evropských zemí. Tento krok byl motivován přetrvávajícími historickými a kulturními spory, ale v Bulharsku i v zahraničí vyvolal diskusi o tom, zda nebylo veto přehnané nebo dokonce kontraproduktivní pro regionální stabilitu. Jako dlouholetá členka vlády a osoba s blízkými vazbami na vládnoucí stranu GERB (Občané za evropský rozvoj Bulharska) je Zaharieva někdy vnímána jako součást bulharské politické elity, kterou část veřejnosti obviňuje z toho, že je odtržena od každodenních problémů obyvatel. Tato kritika se objevila zejména v době, kdy Bulharsko čelilo protestům proti korupci a za větší transparentnost ve státní správě.

Dubravka Šuica (Chorvatsko), Středomoří

Chorvatská politička a členka Evropské komise, kde zastává pozici místopředsedkyně odpovědné za demokracii a demografii, nově zvolena na pozici pro Středomoří, čelí několika citlivým tématům a kontroverzím, které vyvolaly pozornost jak v Chorvatsku, tak na evropské úrovni.

1. Nejasný původ majetku: Šuica se v minulosti dostala pod tlak médií a veřejnosti kvůli majetku, který podle kritiků neodpovídá její oficiálně přiznané kariéře. Její majetek se odhaduje na miliony eur, což vzbudilo otázky, zda její majetek odpovídá jejím příjmům během veřejné služby.

2. Politická příslušnost a spojení s chorvatskou vládnoucí stranou HDZ: Šuica je dlouholetou členkou a vlivnou osobností v rámci Chorvatského demokratického společenství (HDZ), které se v Chorvatsku potýká s kritikou kvůli otázkám korupce a klientelismu.

3. Agenda pro demokracii a demografii v EU: Šuica má na starosti klíčová evropská témata jako demokracie a demografie, ale v minulosti čelila kritice za to, že zatím nenabídla konkrétní řešení pro problémy, jako je stárnutí populace, migrace a snižování porodnosti.

Dubravka Šuica tedy čelí několika citlivým tématům, která se dotýkají jejího osobního majetku, spojení s vládnoucí stranou v Chorvatsku a jejího přístupu k demokratickým a demografickým výzvám v rámci Evropské unie. Tyto faktory přispívají k určitému skepticismu ohledně její nezávislosti a transparentnosti v rámci její funkce v Evropské komisi.

Hadja Lahbib (Belgie), Připravenost, krizový management a rovnost

V červnu 2023 belgický parlament odhlasoval nedůvěru v Lahbib po udělení víz íránské delegaci. Delegace zahrnovala starostu Teheránu známého jako »řezník města Teherán«. Íránská delegace čítala 15 lidí. Hadja Lahbib vydala víza. Víza byla vydána 3 týdny po tom, co byl Belgičan Olivier Vandecasteel a tři další Evropani puštěni z vězení v Íránu. Oliver byl odsouzen na 40 let vězení za špehování, praní peněz a pašování měny na íránském území. Tito vězni byli vyměněni za Asadolláha Asadíma, který byl odsouzen, protože dodal výbušniny k pokusu o bombový útok ve Francii 2018. Pascal Smet, který poskytl delegaci ubytování, rezignoval. Celá opozice požadovala rezignaci i Hadji Lahbib. V červenci 2021 se Lahbib zúčastnila festivalu na Krymu, který pořádala dcera Putina Katerina Tichonova. Ačkoliv tím porušila zákon Ukrajiny, už rok po tomto incidentu se setkala s prezidentem Zelenským na Ukrajině, což evidentně svědčí o její velmi pružné páteři.

Tohle jsou zřejmě nejzajímavější výtečníci, kteří zasednou mezi 27 členy nové Evropské komise. Ovšem to divadlo, které budou hrát, bude podle mého tragédie pro EU, jednotlivé státy, podniky i její občany.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

