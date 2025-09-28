Kordová Marvanová: Bohužel i nyní hospodaří DPP netransparentně

Pustila jsem si rozhovor s Adamem Scheinherrem na Českém rozhlasu Plus. Je chvályhodné, že v roce 2020 podal trestní oznámení, když se dozvěděl o pokusu úplatku. Rozjela se kauza Dozimetr a teď ji soud rozplétá. Nicméně jsem dost šokovaná jeho vyjádřením na mou adresu, proti čemuž jsem se hned na ČRo ohradila. Zveřejňuji zde celou mou reakci:
"Musím se důrazně ohradit proti slovům pana Scheinherra, který mě v rozhovoru označil za "pravou ruku, spolupracovnici“ Petra Hlubučka, který je nyní obžalován v kauze Dozimetr. Dále uvedl, že jsem vždy s Petrem Hlubučkem hlasovala proti němu a klubu Praha sobě. Rovněž uvedl, že neví, že bych upozorňovala na podezřelé obchody Dopravního podniku hlavního města Prahy a že jsem prosazovala personální změny a další návrhy. To, co uvádí, je lež a je to přesně naopak!
Od komunálních voleb na podzim 2018 se snažil pan Hlubuček, abych se ani nestala členkou Rady hl. m. Prahy, prosazoval věci, s nimiž jsem zásadně nesouhlasila, snažil se mě odvolat, protože jsem poukazovala na podezřelé zakázky a projekty.
Řešila jsem to s řadou politických představitelů včetně zástupců Pirátů, STAN i TOP 09 včetně pana Bartoše, pana Rakušana a pana Pospíšila. Především se to týkalo DPP, ale i dalších transakcí.
Už v zimě roku 2020 jsem upozornila, že probíhá vyšetřování Policie ve vztahu k DPP a projektu Nové Holešovice, protože se na mě v té době obrátil policista, že mu pan Scheinherr nepředal dokumenty, které potřebuje, takže jsem tyto dokumenty Policii předala sama.
V lednu 2020 jsem o tom informovala na koaličním jednání, kterého se pravidelně pan Scheinherr, ale i další zástupci politických klubů účastnili. Na těchto jednáních jsem varovala před projektem Nové Holešovice, který byl zásadně nevýhodný pro hl. m. Prahu, i na další podezřelé zakázky a chystané transakce, včetně netransparentního prodeje rozsáhlého nemovitého majetku DPP na stanicích metra a podezření spojená s právním oddělením DPP a jeho ředitelem, který je rovněž nyní obžalován v kauze Dozimetr, a požadovala jsem marně jeho odvolání!
Protestovala jsem i proti jmenování pana Augustína ekonomickým ředitelem a nechápala jsem, proč se na tom vždy pan Scheinherr s panem Hlubučkem nakonec dohodli a proč jej dozorčí rada DPP, které pan Scheinherr předsedal, zvolila, stejně jako se dohodli, že pan Augustín bude dosazen do nově založeného společného podniku Nové Holešovice. To se pak už dělo za zády Rady hl. m. Prahy, takže jsem se o tom jako radní ani nedozvěděla!
To, že DPP hospodaří netransparentně, dějí se v něm podezřelé zakázky a transakce potvrdily audity, které jsem prosadila, aby je Praha objednala. Ty hovoří o nezákonnostech a obrovských škodách v rámci DPP, takže pan Scheinherr nepravdivě uvádí, že žádné škody DPP nevznikly.
Bohužel i nyní hospodaří DPP netransparentně a neřeší podezřelé zakázky a vzniklé škody. Dokonce vedení DPP ani hl. m. Prahy nevyvodily žádné závěry z auditů a DPP se nepřihlásil do trestního řízení jako poškozený".
Poměry v DPP jsou mnoho let skandální a kauza Dozimetr to ukazuje. A nemylte se, nejde jen o zločineckou skupinu Redla, Hlubučka a spol. To je jen špička ledovce. Jsou i další, kteří ovšem zatím nestojí před soudem. Proto se o tom musí říkat pravda a nemá se veřejnosti lhát a zametat to pod koberec, jak to nyní dělá například i pan Scheinherr. To je první předpoklad změny k lepšímu v Praze.
