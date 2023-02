Koten (SPD): O bezpečnost České republiky by se měli starat odborníci

reklama

Vážené dámy a pánové, vážená paní ministryně,

já bych k tomu měl několik poznámek, protože mnoho, mnoho argumentů už zde zaznělo jak od Radima Fialy, tak i od Radka Vícha a od dalších vaším prostřednictvím. Takže já bych jen poukázal na některé možné věci, které v tomto zákoně nejsou až tak řešeny.

Jedná se tedy hlavně o materiálně technické zabezpečení Armády České republiky, která by měla mít tedy někde ve skladech, v případě tedy nějakého konfliktu, samozřejmě jak zbraně, tak vybavení pro vojáky, kteří by tedy nastoupili. Dá se říct, že jako voják základní služby jsem měl vojenskou knížku a tam byl tedy lísteček s tím, kam mám v případě mobilizace nastoupit. Ale ta místa, ta místa v podstatě už dnes neexistují. Takže, takže myslím si, že ani to jsem tam tedy v tomto, v tomto znění té novely branné legislativy, nenašel. Neexistují mnohdy tedy ani ty budovy, kam to bylo dáno. Bylo tady zmíněno, že nám chybí v šesti krajích krajské vojenské velitelství, což je, což je taky problém.

A co se týká toho, toho znění zákona, já bych se tady vrátil k tomu, co tady můj předřečník říkal. Asi největší, největší takový - dá se říct, že největší připomínky v podstatě jsou k tomu bodu 4, který tedy zní: V Úřadu vlády České republiky se zřizuje pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních složek orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně tedy závazků vyplývajících z členských - členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Poradci pro národní bezpečnost náleží plat a naturální plnění jako vedoucímu Úřadu vlády České republiky. A dále poradce pro národní bezpečnost je z výkonu své funkce odpovědný předsedovi vlády a v rozsahu stanoveném vládou je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu vlády České republiky příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

K tomuto bodu tedy jsou asi největší výhrady, protože za prvé poradce pro národní bezpečnost je velmi, velmi významná pozice. Nesmí být jmenován vládou. Tím by se vytvořil pouze, tím se vytváří pouze pravděpodobně vhodné místo pro kamaráda, kterého je možné v případě problémů odkopnout a svést na něj problémy, které způsobí. Způsob, jakým je tento úřad definován, protože je to úřad, umožňuje vytvořit téměř dokonalý korupční systém.

Na této osobě se musí shodnout Sněmovna, a to většinou, tedy na poradci národní bezpečnosti, a to většinou nutnou pro změnu ústavy. Musí být tedy shoda vládnoucí, vládnoucí části parlamentu a i opozice. Měl by tedy požívat obecnou úctu zejména z titulu svých znalostí a schopností. Zároveň musí být pro výkon této funkce dostatečně kvalifikován a musí prokázat svou nestrannost, zájem o bezpečnost České republiky, manažerské schopnosti v rozsahu umožňující mu naplňovat vše, co mu je umožněno třetí větou bodu 4. Nelze tam tedy dosadit někoho, kdo nemá ponětí o tom, co znamená a zahrnuje bezpečnostní systém státu, co zahrnuje a jak je strukturován v řízení a bez organizačních, manažerských, vyjednávacích a dalších schopností.

Požadavky na něho, způsob výběru, jeho úřad, vymezení pravomocí vůči členům Bezpečnostní rady státu, jimi řízeným ministerstvům, Asociace obranného průmyslu a tak dále a tak dále, státních hmotných rezerv, ČEZu a dalším státním podnikům a institucím rovněž odpovídající odpovědnosti by měl být tedy dán samostatným zákonem a příslušnými změnami odpovídajících zákonů zřizujících tyto instituce. Je nutné definovat zákonem jeho úřad a navíc by měl být oprávněn vytvářet něco jako bezpečnostní kabinet, v němž by za úplatu spolupracovali špičkoví odborníci v daném odboru na eliminaci konkrétních bezpečnostních hrozeb, a to dlouhodobě. Může tam být tedy tady v těch věcech sucho, migrace, terorismus a tak dále, může to být i pandemie, pád meteoritu, výbuch sopky, zemětřesení a tak dále. Musí mít jasně stanovenou dobu působení v pozici, maximálně tedy dvakrát pět let, to je tedy spíš s otazníkem. Nesmí být příliš snadno odvolatelný, ne tedy, aby ho odvolávala vláda, ale Sněmovna na návrh vlády, a optimálně etablován spolupodpisem prezidenta.

Jinak to předsedání Bezpečnostní radě státu to bych řekl, že je asi největší protimluv při vší úctě, protože dá se říct, že pokud by tam byla tedy banda amatérů a s největším amatérem v čele, tak dá se říct, že starat se o bezpečnost České republiky to by měli skutečně odborníci, anebo by to mohlo být na základě toho, že by to byl alibismus vlády, aby potom mohla svést případný neúspěch právě tam na tohoto poradce a v případě průšvihu tedy by byl takovým jakýmsi hromosvodem nějakého neúspěchu.

To by bylo tedy asi všechno, co bych na začátek chtěl tady k tomu říct, ty připomínky. A děkuji za pozornost.

