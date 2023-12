Koten (SPD: Úřad vlády mi dodnes nedodal souhrn částek, vynaložených na Ukrajinu

reklama

Dámy a pánové,

já už jsem tady k tomuto zákonu vystupoval několikrát, takže mnoho věcí tady zaznělo, nicméně já jsem ještě někdy více než před měsícem interpeloval pana premiéra ohledně vyčíslení částky kompletní vlastně od února 2022 až do současnosti, co vlastně daňové poplatníky v České republice stála ta dočasná ochrana komplet. Ať už to je tedy, co se týká nákladů na zdravotní péči, tedy na zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení, na bydlení. Plus i dodávky zbraní na Ukrajinu.

Zatím tedy Úřad vlády nebo nějaký asistent pana premiéra mi ještě do dnešní doby nebo do dnešního dne mi nebyl schopen, i když je to více než 30 dní, dodat souhrn těch částek, které putovaly pro občany Ukrajiny anebo na Ukrajinu formou nějaké další pomoci, nejenom v režimu dočasné ochrany.

A mně to připadá opravdu bizarní. Protože úplně najednou se, byla tady bytová krize, nebyly byty v podstatě a nyní jsme byli schopni ubytovat v podstatě ze dne na den více než půl milionu lidí. V současnosti je tady někde přes 370 000 těch lidí, kteří mají udělenou dočasnou ochranu. A já se ptám, jak k tomu přijde česká rodina, český občan?

Jakým způsobem vlastně funguje tato vláda, kdy tedy sice je zvolená za Českou republiku, ale bohužel, jak to vidíme, tak jenom v letošním roce se podařilo třikrát okrást důchodce. No a v tom příštím roce to bude mazec, protože to dopadne opravdu na všechny skupiny obyvatel. Myslím si, že tedy zcela legitimní se ptát, kolik toto prodloužení šestého lexu Ukrajina bude znamenat pro český státní rozpočet, pro české občany.

A jenom tady řeknu ještě, co se týká nějaké kriminality cizinců, tak já nebudu mluvit za celou republiku, ale budu mluvit jenom za Kraj Vysočina, kdy tedy meziročně kriminalita cizinců, a nebudu říkat, že jenom jedněch, kompletně kriminalita cizinců vzrostla na Vysočině o 60 % meziročně.

A ještě tu je jeden pohled. Samozřejmě občané v České republice, kteří jsou zatíženi touto pomocí, tak se dá říct, že ty autobusy a vlaky vypravované směrem na Ukrajinu letos v létě, tak oni to také nechápou. Takže to je také jeden z důvodů, který nás vedl k tomu, abychom už v tom minulém druhém čtení dali na návrh zamítnutí tohoto zákona v tomto třetím čtení.

To je vše. Děkuji.

