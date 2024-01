Koten (SPD: Že by měl volit, kdo tady 50 až 80 let nežije, to mi skutečně nedává smysl

reklama

Děkuji za slovo.

Já bych tady velmi rád zareagoval na mé předřečníky, zejména tedy na pana Radka Vondráčka a i na další z řad ANO. To, že budou volit občané na pracovní cestě, eventuálně na studiích, to je samozřejmé, to samozřejmě nikomu určitě nevadí a je to naprosto legitimní. Ale právě, jak tady zaznělo v tom minulém příspěvku, že by někdo měl volit, kdo tady skutečně 50 až 80 let nežije, to mi skutečně nedává smysl. A to je právě v tom zákoně, který má navazovat, tedy zákon o státním občanství České republiky.

Ona to je taková salámová metoda, ale já jsem tady mluvil také v minulosti o té korespondenční volbě ve Spojených státech. Já tady ukážu ten graf. (Ukazuje graf.) Nenapadá mě tedy jiné označení než takzvaný Bidenův paradox, to přečůrávání.

Já jsem tady za to byl nějakým způsobem napomínán. Pan Kolovratník, vaším prostřednictvím, tady na to reagoval, ale nedostal odpověď. Chtěl bych se tedy zeptat, jak vy to máte v Pirátské straně? Protože když si vezmu, jakým způsobem vystupují vaši čelní představitelé, tedy druhá místopředsedkyně Pirátské strany s těmito hesly na Prague Pride, (Ukazuje fotografii.) tak se ptám tedy, jestli jsem řekl (Předsedající: Prosím k věci!) něco tak špatného.

Děkuji, stačí mi vaše odpověď.

