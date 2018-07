Koudelka (ČSSD): Jak porazit Babiše? Zleva

Vystihl podstatu naší formy vlády. Ústava dělí státní moc na výkonnou, zákonodárnou a soudní, ale v každé části ji dává více orgánům. V moci výkonné prezidentovi a vládě, v moci zákonodárné Poslanecké sněmovně a Senátu a v moci soudní Ústavnímu soudu a dvěma nejvyšším soudům. Pokud prezident a vláda spolupracují, je síla výkonné moci větší.

Přesto je Babiš porazitelný, ale ne dnešními odpůrci. Tím je především Občanská demokratická strana, jež je ANO schopna odloudit některé voliče, nikoli jejich podstatnou část. V komunálních volbách může někde porazit ANO. To však bude výsledkem slabé politiky místního ANO. V Brně se ANO zprofanovalo spoluprací s obskurním Žít Brno, podílelo se na utrácení městských peněz na zájezd člena Žít Brno do ukrajinského bordelu a na vytažení státní vlajky z ženské vaginy, od čehož dali ruce pryč koaliční lidovci i ANO Jihomoravského kraje.

Oslabení ANO v Brně či Praze neporazí Andreje Babiše. Neporazí jej ani pražská kavárna. Příkladem je Václav Moravec, od jehož pořadů lze čekat útok na premiéra i prezidenta. Ale na voliče obdobné pořady mají stejný dopad jako články kojzarovského Rudého práva. Lidé jim nevěří.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. ČSSD



Babišovi voliči jsou bývalí voliči sociální demokracie. Cesta k Babišově porážce je získání těchto voličů. Toho nedosáhne ODS ani současné vedení sociální demokracie. Přijde-li však někdo jiný s levicovou politikou, může získat tyto voliče a poslat Babiše do politického důchodu. Musela by to být jasná politika zemanovské a ne sobotkovské sociální demokracie. Například podpora plnohodnotného referenda. Ne referenda vykastrovaného Babišem a Hamáčkem, které upírá právo voličům rozhodovat, zda chtějí být v Evropské unii či NATO, což je pohrdání voliči ve srovnání s jinými státy uplatňujícími referendum.

Musí to být politika, která odmítne Trumpovu snahu vysát Evropu. Nejsme ohroženi vojenskou agresí. Není důvod zvyšovat vojenské výdaje. Jejich škrty lze dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu. Nezadlužování je zodpovědnější politika než růst vojenských výdajů. Prezident USA Donald Trump chce, aby jsme kupovali americké zbraně a tak se podíleli na růstu amerického bohatství. Důležité je však naše bohatství a levice musí říci Trumpovi i jiným kšeftařům se zbraněmi NE. Levicoví voliči nevěří protiruské propagandě zdůvodňující zbrojení.

Ujme-li se těchto témat sociální demokracie nebo nová levicová strana, bude Andrej Babiš poražen. Jinak zůstane premiérem a získá v příštích volbách úřad prezidenta.

(převzato z Profilu)

