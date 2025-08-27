Česká společnost přátel Izraele: Otevřený dopis senátorů prezidentovi a předsedovi vlády ČR

27.08.2025 14:33 | Tisková zpráva

Dnes ve středu byl odeslán Otevřený dopis prezidentovi republiky Petru Pavlovi a premiérovi Petru Fialovi, podepsaný 13 členy Senátu Parlamentu ČR.

Foto: ČSPI
Popisek: Česká společnost přátel Izraele - logo

Potvrzuje se v něm stanovisko ČR, že Palestina nesplňuje kritéria státu, poukazuje na Hámas jako na nositele klíče k ukončení války a upozorňuje, že empatie bez zdůraznění kontextu nepodporuje mír, ale naopak, válku ještě prodlužuje.

Otevřenému dopisu senátorů vyjádřilo podporu řada organizací zastupujících občanskou veřejnost a také židovskou či křesťanskou komunitu. Jsou mezi nimi Federace židovských obcí, Česká společnost přátel Izraele, Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Pražská židovská obec a řada dalších organizací a jednotlivců, kteří svůj souhlas s Otevřeným dopisem senátorů vyjadřují přímo na pražský Hrad.

dopis

