„Pokus zfixlovat volby.“ Podle Rajchla naštěstí nevyšel

Pardubická pobočka krajského soudu stejně jako soud v Ústí nad Labem podle informací Idnes.cz odmítla návrh strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátky hnutí SPD pro říjnové volby. Volt tvrdil, že SPD mělo kandidovat jako koalice, protože spolupracuje s Trikolorou, Svobodnými a stranou PRO. Podle soudu však o formě kandidatury rozhoduje samotný politický subjekt.
Soud připomněl, že účast členů jiných stran automaticky neznamená vznik koalice. Ústavní soud už dříve označil takovou spolupráci za legitimní. Registrující úřad podle verdiktu nemá zkoumat „skryté koalice“, rozhodující je formální podoba podání.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
O rozhodnutí na facebooku informoval i místopředseda SPD Radim Fiala. „Soud ale rozhodl jednoznačně: Zákon jasně stanoví, že je výlučně na politickém subjektu, zda se rozhodne kandidovat jako samostatná strana, nebo jako koalice. Správní orgány nemají prostor toto rozhodnutí zpochybňovat ani ‚dohadovat‘, jak se kandidátka navenek jeví. Nejde o žádnou mezeru v právu, ale o vědomý úmysl zákonodárce,“ cituje Fiala z rozhodnutí soudu.
„Soud také varoval, že kdyby se přijala argumentace navrhovatele, vedlo by to k chaosu a právní nejistotě těsně před volbami. Takový zásah by mohl zmást voliče a narušit důvěru ve volební proces – a to je v demokratickém státě nepřijatelné. Rozhodnutí je v souladu jak s dlouhodobou judikaturou Nejvyššího správního soudu, tak s nálezy Ústavního soudu,“ píše Fiala.
Výsledek je tedy jasný, kandidátka SPD je řádně registrována a zákon neobchází. „Tento verdikt je důležitý nejen pro SPD, ale i pro právní jistotu všech účastníků voleb a pro férový průběh volebního procesu,“ dodává Fiala.
Stejně tak to vidí i právník a předseda PRO Jindřich Rajchl, který snahy Voltu označuje jako pokus o zmanipulování voleb ze strany Bruselu. „Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích jako první zamítl návrh bruselské pseudostraničky Volt proti registraci kandidátní listiny SPD do parlamentních voleb. Tak to bychom měli. Tenhle pokus o zfixlování voleb vám, vážení eurosvazáci, evidentně nevyšel,“ je spokojený Rajchl.
Rozhodnutí očekával a přivítal i právník a europoslanec Ondřej Dostál z hnutí STAČILO!, na které byla podána podobná stížnost.
„Eurostrana Volt zkusila zakázat skrz soudy kandidaturu STAČILO! a SPD. Šlo o pokus ZNEUŽÍT volební soudnictví k narušení politické soutěže a ZBAVIT přes milion voličů jejich ústavního práva zvolit si toho, koho chtějí. Ostře jsme se proti tomu vymezili a rozhodnou-li soudy podle zákona a ústavy, nemůže Volt uspět. Podle prvních indicií od pardubického a ústeckého soudu se skutečně jeví, že jejich pokus selhává,“ těší Dostála, že rozhodnutí soudu ohledně SPD je aplikovatelné i na STAČILO!.
autor: Jakub Makarovič