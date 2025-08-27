Vězeňská služba: Odsouzení z Věznice Ostrov opět pomáhají, tentokrát základní škole

27.08.2025 10:17 | Tisková zpráva

Tento týden se opět extramurální aktivita Věznice Ostrov v Základní škole Krušnohorská v Ostrově.

Vězeňská služba: Odsouzení z Věznice Ostrov opět pomáhají, tentokrát základní škole
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Do projektu, který běží nepřetržitě již více než šest let, se pravidelně zapojují odsouzení, kteří provádí úklidové a drobné údržbářské práce.

Základní škola Krušnohorská se specializuje na vzdělávání dětí s tělesným handicapem a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Práce odsouzených přispívá ke zlepšení školního prostředí a vytváření příjemného a podnětného místa pro vzdělávání.

Dlouhodobá spolupráce přináší užitek oběma stranám. Škola získává praktickou pomoc, odsouzení zase možnost zapojit se do smysluplné činnosti, která podporuje jejich pracovní návyky a sociální začlenění.

Psali jsme:

Vězeňská služba: Adventista Pavel Zvolánek hlavním kaplanem českých věznic
Vězeňská služba: Příslušníci Věznice Heřmanice obdrželi medaili za statečnost
Vězeňská služba zprovoznila nákupní systém DNS
Vězeňská služba: Eskortní vozidla pro Ukrajinu - Pomoc v době konfliktu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Karlovarský , školství , úklid , vězeňská služba , údržba , TZ

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Nevěsta se vydala ve stopách své tety

11:55 ČEZ: Nevěsta se vydala ve stopách své tety

Zámecký park u Infocentra Jaderné elektrárny Temelín se stal dějištěm poslední svatby letošní sezóny…