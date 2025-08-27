Vězeňská služba: Odsouzení z Věznice Ostrov opět pomáhají, tentokrát základní škole

Do projektu, který běží nepřetržitě již více než šest let, se pravidelně zapojují odsouzení, kteří provádí úklidové a drobné údržbářské práce.
Základní škola Krušnohorská se specializuje na vzdělávání dětí s tělesným handicapem a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Práce odsouzených přispívá ke zlepšení školního prostředí a vytváření příjemného a podnětného místa pro vzdělávání.
Dlouhodobá spolupráce přináší užitek oběma stranám. Škola získává praktickou pomoc, odsouzení zase možnost zapojit se do smysluplné činnosti, která podporuje jejich pracovní návyky a sociální začlenění.
autor: Tisková zpráva