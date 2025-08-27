Mračková Vildumetzová (ANO): Ministryně spravedlnosti porušuje jednací řád

Vážené senátorky, vážení senátoři,
včera jste obdrželi od našeho senátorského klubu e-mail, že náš senátorský klub by opět rád zařadil bod s názvem Bitcoinová kauza. Chtěla bych avizovat, že nechceme tady Bitcoinovou kauzu, jako takovou, projednávat. Chceme, aby Senát konstatoval, že paní ministryně spravedlnosti porušuje jednací řád, protože do současné vedle nám nepředala dokumenty, o které jsme si v rámci bezpečnostního výboru požádali.
Tyto dokumenty nejsou nikde dostupné, tak jak hovoří kolega, pan předseda senátorského klubu hnutí STAN, a zároveň člen bezpečnostního výboru, protože my chceme e-mailovou komunikaci, která byla mezi Ministerstvem spravedlnosti a právním zástupcem pana Jiříkovského. My chceme e-mailovou komunikaci, která byla mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a další dokumenty, které jsme do současné chvíle neobdrželi.
Chtěla bych říct, že přece my senátoři chceme, aby se jednací řád dodržoval. Včera jsme měli jednání bezpečnostního výboru, který navštívila nejvyšší státní zástupkyně, která nám potvrdila, že je pouze na ministryni spravedlnosti, jaké dokumenty nám zpřístupní. A i když dostane stanovisko vrchního státního zástupce – byť pominu, že vrchní státní zástupce ani neposuzoval, o jaké dokumenty jsme si požádali, tak je pouze na ní – znovu říkám, toto včera potvrdila nejvyšší státní zástupkyně.
Chtěla bych vás také požádat o to, abyste zvážili zařazení toho bodu, a to navržené usnesení, které má tři body, že bychom mohli hlasovat i po těch jednotlivých bodech, které jsou tam uvedeny. To znamená, že považujeme kauzu za vážný problém, že jsme nedostali ty dokumenty – řeknu to zjednodušeně – a že konstatujeme, že došlo k porušení jednacího řádu.
Chtěla bych také z tohoto místa zdůraznit, že nad touto kauzou se pozastavuje i pan prezident České republiky, které se k tomu již několikrát vyjádřil. A teď naposledy, že je to velmi nesrozumitelné jak v rámci koordinátora a postup vlastně, který je, je nesrozumitelný. A je tam opravdu mnoho pochybností.
Myslím si, že ten signál ze Senátu by měl být z mého pohledu jasný. Takže vás všechny prosím a žádám o podporu zařazení tohoto bodu. Dovolila bych si dát dva návrhy. První návrh, aby byl tento bod zařazen jako první bod dnešního jednání. A druhý návrh, aby tento bod byl zařazen jako poslední bod dnešního jednání.
Děkuji vám všem.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
