Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem

K tomu vystoupil předseda Klubu zastupitelů SPD, Trikolora, PRO, Svobodní Libor Bláha z Vyškova s vysvětlujícím komentářem, proč se členové zastupitelstva za SPD, Trikolora, PRO, Svobodní zdrží hlasování, byť plán obsahuje některé pozitivní prvky např. v oblasti hospodaření s vodou v krajině. Libor Bláha poukázal na to, že v plánu, který vychází z ideologie klimatického alarmismu, je mimo jiné plán snížit individuální automobilovou dopravu o 30 procent.
Možnost jezdit autem je součástí materiálního základu svobody člověka, proto je něco takového pro SPD nepřijatelné. Libor Bláha vtipně uvedl, že současná věrchuška SPOLU, reprezentovaná vládou Petra Fialy a krajskou koalicí Jana Grolicha, si vzala příklad z politiky Sovětského svazu, kde také totalitní ideologové tvrdili, že sovětský člověk auto nepotřebuje, aby se nějak vyrovnali s neschopností systému vyrobit dostatek cenově dostupných aut.
Je vidět, že Petr Fiala a Jan Grolich, kteří reprezentují politiku porušování ústavnosti např. Fialovou vládou iniciovaného protiprávního vypnutí vládě nepohodlných webů v roce 2022 a kteří chtějí omezovat automobilovou dopravu, si berou vzory z bývalého Sovětského svazu. Tahají nás na Východ a do minulosti.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
