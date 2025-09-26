Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem

26.09.2025 9:15 | Monitoring

Na zastupitelstvu koalice SPOLU hejtmana Grolicha prosadila aktualizaci Klimatického akčního plánu Jihomoravského kraje.

Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

K tomu vystoupil předseda Klubu zastupitelů SPD, Trikolora, PRO, Svobodní Libor Bláha z Vyškova s vysvětlujícím komentářem, proč se členové zastupitelstva za SPD, Trikolora, PRO, Svobodní zdrží hlasování, byť plán obsahuje některé pozitivní prvky např. v oblasti hospodaření s vodou v krajině. Libor Bláha poukázal na to, že v plánu, který vychází z ideologie klimatického alarmismu, je mimo jiné plán snížit individuální automobilovou dopravu o 30 procent.

Možnost jezdit autem je součástí materiálního základu svobody člověka, proto je něco takového pro SPD nepřijatelné. Libor Bláha vtipně uvedl, že současná věrchuška SPOLU, reprezentovaná vládou Petra Fialy a krajskou koalicí Jana Grolicha, si vzala příklad z politiky Sovětského svazu, kde také totalitní ideologové tvrdili, že sovětský člověk auto nepotřebuje, aby se nějak vyrovnali s neschopností systému vyrobit dostatek cenově dostupných aut.

Je vidět, že Petr Fiala a Jan Grolich, kteří reprezentují politiku porušování ústavnosti např. Fialovou vládou iniciovaného protiprávního vypnutí vládě nepohodlných webů v roce 2022 a kteří chtějí omezovat automobilovou dopravu, si berou vzory z bývalého Sovětského svazu. Tahají nás na Východ a do minulosti.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Koudelka (Trikolora): Uznání Státu Palestina
Koudelka (Trikolora): Nařízení EU o digitálních službách a svoboda slova
Koudelka (Trikolora): Soudní spor o nekoalice
Koudelka (Trikolora): Zajištění bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti nemá logiku

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , kraj Jihomoravský , Koudelka , trikolora , Grolich

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bere si koalice Jihomoravského kraje vzory z bývalého Sovětského svazu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Podpoříte návrh Pirátů na změnu ústavy na obranu proti Chat Control?

Dobrý den, Piráti nedávno zveřejnili návrh na změnu ústavy ČR, aby lépe chránila proti plošnému šmírovacímu návrhu Chat Control, který se nyní snaží protlačit na úrovni EU Dánsko a předtím několik jiných zemí. Podpořili byste tento návrh? Děkuji. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-vo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem

9:15 Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem

Na zastupitelstvu koalice SPOLU hejtmana Grolicha prosadila aktualizaci Klimatického akčního plánu J…