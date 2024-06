Koudelka (Trikolora): Proč volit do Evropského parlamentu

reklama

Zelený úděl

V atmosféře je jen 0,04 % oxidu uhličitého, 0,0012 % způsobuje člověk (asi 3 %) a 0,000096 % způsobuje EU. Asi 97 procent oxidu uhličitého pochází z oceánů, sopečné činnost aj., tedy jsou přírodního původu. Abychom mohli prokázat, že tři procenta CO 2 z lidské činnosti mění klima, museli bychom dokázat, že těch 97 procent CO 2 z přírodních zdrojů klima nemění, což nejde. Mezi skleníkové plyny patří i vodní pára, budeme snad bojovat proti odpařování vody?

Západní „elity“ likvidují ekonomiku a uvádějí obyvatele Evropy do chudoby ve jménu boje s chimérou. Nejde jen o likvidaci průmyslu. Emisní povolenky šroubují ceny energií nahoru, což se promítá do zdražení veškerého zboží a služeb a podporuje růst inflace, která požírá lidem úspory. Někdo nám lže a okrádá nás. Jinak se totiž politika zeleného údělu, vedená ve jménu ideologie klimatického alarmismu, nedá hodnotit. Je to stále opakující se snaha fanatiků a na nich napojených obchodníků se strachem zasahovat do života lidí s cílem vytvořit nového, lepšího člověka. Ovšem ideologii zeleného údělu nepřijali všichni, stejně jako komunismus v době minulé.

Bruselem vnucovaná politika zeleného údělu nám neuvěřitelně zdražuje energie a likviduje průmysl. Jde o cestu do bídy. Zelený úděl je vítězstvím ideologie nad realitou. Je z podstaty nereformovatelný, stejně jako byl nereformovatelný komunismus založený na marxismu-leninismu. Tvrdě odmítám slova Alexandra Vondry, který prý chce politiku zeleného údělu pozměnit. To prostě nejde, žádná změna ze světového podvodu neudělá nic jiného než jen trochu jiný podvod. Obdobně jako marxismus, který sám sebe označoval za vědecký světový názor, je zelený úděl pavědecký jako marxismus, nevychází z exaktní vědy.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mír

Od útoku USA na Jugoslávii 1999 a na Irák 2003 došlo k proměně mezinárodního práva a politiky. USA si přisvojily právo na válku jako nástroj své politiky. Bylo jen otázkou času, kdy i jiné mocnosti si toto právo přisvojí. Od amerického útoku na Jugoslávii vede přímka k ruskému útoku na Ukrajinu. Od separace Kosova díky americkým vojákům vede přímá linka k separaci Jižní Osetie, Abcházie, Krymu a Donbasu díky ruským vojákům. Tento vývoj mezinárodní politiky je pro nás nebezpečný, ale nemáme mocenskou sílu mu zabránit.

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2170 lidí

Můžeme však udělat vše, abychom nebyli nastrčeni do války těmi, kteří po válce touží, protože si myslí, že ji vyhrají. NATO je o spojenectví v obraně, ne o spojenectví v útoku. Na rozdíl od Fialovy vlády je správné podporovat mírové řešení konfliktů a nebudovat NATO jako nástroj expanze, ale jako obranné společenství. Musíme říci NE všem útočníkům, i kdyby to byl člen NATO. Je nutné jasně vyjádřit, že jestliže Francie či Polsko vstoupí do války na Ukrajině a jejich vojska budou předmětem útoku a poražena, nevztahuje se na tuto situaci kolektivní obrana. Chce-li něčí vláda vést válku, nesmí do toho zatáhnout nás. Politika vlády Petra Fialy je politika militaristická, válečná a chtěla by do toho zatáhnout celou Evropskou unii, proto ji nevolme.

Migrace

Bruselské orgány Evropské unie fakticky podporují masovou migraci do Evropy. Hlavním viníkem je Německo a vláda Angely Merkelové. Řekla: "Zvládneme to.", ale nezvládli to.

Když Německo porušilo za Merklové platná evropská pravidla o azylovém řízení v první bezpečné zemi, nikoho se neptalo a ostrakizovalo Orbánovo Maďarsko za stavění plotu. Když zjistilo, že migraci nezvládá, chce důsledky svého rozhodnutí přenést přerozdělováním migrantů na jiné. Dosud Německo svou politiku razantně nezměnilo. Není důvod, abychom na hloupost německých politiků dopláceli přerozdělováním migrantů. Důsledky musí nést němečtí voliči, byla to německá chyba. Německé chybě v otázce migrace se snad jen vyrovná chyba ve vypnutí německých jaderných elektráren. Orbán jednal rozumně a ploty začali stavět i jiní.

Pokud si Němci nezvolí jinou vládu, která bude dělat jinou politiku, musí jen oni nést důsledky a ne celá Evropa nést přerozdělováním migrantů. Masová migrace je bezpečnostním rizikem. Demografická změna je zpravidla neměnná a jak to končí, vidíme ve Francii, Švédsku i samotném Německu. Protože tomu Fialova vláda efektivně nečelí, je sama vláda bezpečnostním rizikem pro naše země.

Koho volit

Změna současné špatné bruselské politiky je možná jen, budou-li ji dělat jiní lidé. Proto je zásadní nevolit vládní pětikoalici, ale opozici. Pětikoalice u nás vládne i díky tomu, že mnoho hlasů v posledních volbách propadlo pro strany, které nezískaly 5 %. Jistotu postupu má z opozice ANO a SPD-Trikolora. Těmto stranám hlasy nepropadnou. Protože se SPD-Trikolora vždy vymezovala proti zelenému údělu, volím je.

Aztéčtí bohové vyžadovali jako oběť srdce. Pohanský bůh bruselské Evropské unie chce mozek. Ukažme, že rozum máme, a volme, dokud ještě můžeme.

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Robert Fico – hrdina demokracie Koudelka (Trikolora): Proč nedeportovat Ukrajince do války Štěpánek (Trikolora): Čučkař generálmajorem Koudelka (Trikolora): Konec druhé světové války v Evropě

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE