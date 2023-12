Koudelka (Trikolora): Sterzik-Vidlák na demonstraci aneb Nová anticharta

reklama

Provládní kritici jej označili za proruského, aniž uvedli proč. Je to jen nálepka, užívaná na označení odpůrců vlády, obdobně jako byla za totality nálepka proamerických zaprodanců a ztroskotanců. Přitom kritici včetně České televize vůbec nezmiňují, co na demonstraci řekl. Proto jsem si hned připomenul obdobnou situaci, kdy vládní přisluhovači v médiích včetně tehdejší provládní televize haněli Chartu 77 jako proamerické zaprodance, aniž si běžný člověk mohl text Charty přečíst a sám jej zhodnotit. Proto uvádím celý projev Daniela Sterzika-Vidláka.

Projev Daniela Sterzika-Vidláka v Praze 27. 11. 2023

„Já tu dneska budu mluvit především za zemědělce a zemědělství, a tak se rovnou zeptám: Vládo, vyplatíte zemědělské dotace do konce roku? Ono to totiž vypadá, že budou vyplaceny až v lednu. Že vy to děláte proto, abyste kosmeticky vylepšili schodek rozpočtu? Že chcete peníze podržet přes konec roku, protože když peníze pošlete až v lednu, tak letošní schodek rozpočtu bude vypadat, že je o 45 miliard nižší. Nižší, Kefalín, Stanjura nám myslí politicky.

Předpokládám, že s maržemi obchodních řetězců také nikdo nic dělat nebude, že? Maximálně pár srovnávacích obchodů s nutellou. Výkupní ceny nízké, prodejní vysoké, zákazník to zaplatí. Nechcete to Ministerstvo zemědělství rovnou zrušit? Asi by se nic nezměnilo, ale ušetřil by se jeden ministr.

Říkám to pořád dokola a budu to říkat dál. Tato vláda nás dostala do situace, kdy žádné kosmetické opatření nepomůže. Žádné zvýšení platů některých profesí nám nezmění to, že na Ostravsku zhasínají vysoké pece. Žádné navýšení rozpočtu ministerstva nám nezmění to, že firmy odcházejí kvůli drahým energiím a komplikované byrokracii. A stejně tak nenastartujete hospodářský růst tím, že lidem zvednete daně a koupíte za ně obrněný šrot.

Byli jsme křižovatka Evropy a teď jsme spíš kruhový objezd. Tohle je asi poprvé v dějinách, kdy zaměstnanci stávkují a zaměstnavatelé jim k tomu drží palce. Všichni víme a všichni potřebujeme tyto tři věci:

Ceny energií se musí snížit. Jestliže výrobní náklady na kWh jsou méně než koruna, co brání tomu, aby stála dvě koruny? Nenažranost, nic jiného.

Ceny v obchodech musí jít dolů. Potravinářství v celé Evropě je propojené, ale my máme vyšší ceny, než v Německu nebo v Polsku. Mimořádná situace žádá mimořádné opatření. Několik velkých obchodních řetězců není zdravé konkurenční prostředí, ale oligopol, a podle toho by se s tím mělo zacházet.

A do třetice. Přestaňte obírat důchodce, protože to je jejich zásluha, že po třiceti letech kapitalismu je tady pořád co krást. Díky jejich umu máme elektrárny, přehrady a všechno, co nyní zbržďuje náš pád dolů.

Chcete další podniky v insolvenci? Chcete další pokles životní úrovně? Tak já to pro vládu na závěr shrnu jednou větou. Vládo, nejdřív musíš krávu nakrmit, a pak ji teprve můžeš dojit. Děkuji vám.“

Charta 77 a Sterzik-Vidlák

Dnes každý člověk může posoudit text Charty 77 i projev Daniela Sterzika-Vidláka. Jeho projev hodnotím jako slova na obranu zemědělců, důchodců i našeho průmyslu. Podstatou dnešních problémů je totiž domácí politika, ne politika zahraniční.

Sterzik-Vidlák nepíše jen o zemědělství, vyjadřoval se i k rusko-ukrajinské válce. Má na Ukrajině příbuzné a od nich zprávy napřímo, a to dávno předtím, než vypukla rusko-ukrajinská válka. Je dobře, že i o tom píše. Každý si jeho texty včetně těch starších může porovnat s tím, co psali provládní novináři, a s odstupem času posoudit, jak vypadá realita.

Demokratizace šíření informací Daniel Sterzik-Vidlák některým vadí, protože je jasně protivládní. No a co? To je v demokracii možné a normální. Zvláště jim vadí, že píše čtivé komentáře. Jeho činnost je příkladem, jak internet výrazně zlevnil a demokratizoval šíření informací. Dřív měly monopol na mediální vliv mocenské skupiny, ovládající pražské redakce. Nyní se může prosadit i nebohatý komentátor z Moravy. A to je pro svobodu slova a názorovou pestrost dobře.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



