Koudelka (Trikolora): U opozice Írán vadí, ale nevadí, když pro něj maká státní zastupitelství

O to víc je zarážející, že se novináři nestarají o vyvození odpovědnosti tehdy, když v zájmu íránské vlády maká naše státní zastupitelství, i za cenu ignorování základů naší ústavnosti. Úpadek práva v trestním řízení dokazuje případ Shahrama Zadeha. Náš občan íránského původu, který zde žije přes 30 let, již od doby, kdy v mládí vystudoval v Brně medicínu, je ženat s rodilou občankou České republiky a má s ní dvě děti. Zadeh byl v roce 2016 zadržen na pokyn státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně Jiřího Kadlece se záminkou, že bude rozhodováno o jeho vydání do Íránu, kvůli mezinárodnímu pátrání iniciovaného Íránem, byť v Íránu nežije ani jej nenavštěvuje.

Celé vydávání do Íránu byla habaďůra. Naše právo zakazuje vydávání občanů do ciziny mimo Evropskou unii bez jejich souhlasu. Otec S. Zadeha působil ve veřejné sféře v šáhovském Íránu před islámskou revolucí 1979 a po ni rodina emigrovala. Jeho vydání do Íránu bylo právně nemožné. Přesto byl zadržen. Na Krajském státním zastupitelství v Brně neznají právo nebo na něj kašlou jako v době brežněvovské prokuratury.

Nikdo si za zneužívání moci státním zastupitelstvím za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nemohl být jist žádnými právy. S. Zadeh zahájil proti zneužití moci hladovku. Vzbouřil se za nás všechny. Občanský odpor nastolil v tomto státě demokracii v listopadu 1989 a jen odpor občanů proti zneužití moci může demokracii uhájit. Nakonec zasáhl Krajský soud v Brně, který odmítl návrh Krajského státního zastupitelství v Brně na uvalení vazby. Ústavní soud následně zhodnotil postup Krajského státního zastupitelství tak, že měl šikanózní rozměr.

Situace konkrétního našeho občana se napravila, ale ne zcela. Ještě dnes jej policie má na seznamu hledaných osob, protože vláda Petra Fialy není schopna odmítnout íránský zatykač, což svědčí i o tom, že vládě je milejší rozhodnutí íránských represivních orgánů, a ne naše ústava a zájem našeho občana nebýt Íránu vydán. Fiala a Rakušan mají jen plnou hubu žvástů o tom, jak je íránský režim nedemokratický.

A jaká byla odpovědnost státního zástupce Kadlece a jeho nadřízených? Žádná! Omluvili se za hrubou neústavnost? Ne! Byla nějaká snaha v médiích hlavního proudu o sledování, zda byla vyvozena odpovědnost za flagrantní porušení práva státním zastupitelstvím? Ne! Novináři zde působili jako mopslíci státního zastupitelství. Odpovědnost nevyvodil ani tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, za nějž se toto právní zvěrstvo stalo, ani jeho nástupci ve funkci nejvyššího státního zástupce Igor Stříž, který byl 1. náměstek Pavla Zeman, a Lenka Bradáčová. Přitom, co může být horší, než když v rozporu s ústavou chce zašantročit státní zastupitelství našeho občana do Íránu? Asi jen vydání do Severní Koreje.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



