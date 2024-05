Dostál (Stačilo!): I když je před volbami, nemusíme chovat v TV jako opičky a křičet na sebe

reklama

O potřebě míru na Ukrajině píší, namátkou, prof. Charap z RAND v americkém časopise Foreign Affairs, také papež František či chicagský profesor Mearsheimer. Já o tom mluvil včera na CNN Prima. Žádný ze jmenovaných vskutku nejezdí pro notičky do Moskvy. Pan Rouček ze SOCDEM by měl víc číst o příčinách a vývoji konfliktu, aby v TV debatě jen nepokřikoval a zvládl vést racionální diskusi. Až na toto extempore, a ještě jedno další, kde do debaty o migraci bůhvíproč zatáhl střelbu na FF UK, se to vcelku dařilo. Díky CNN Prima za pozvání a relativně kultivovanou debatu.

Já myslím, že jenom proto, že jsme aktuálně v roli politiků a je před volbami, se nemusíme chovat v TV jako opičky a křičet na sebe jak trhovci na orientálním bazaru, nebo ne? Znovu to s nezvedenými kolegy protikandidáty zkusím ve čtvrtek v ČT k ekonomice a v pátek na Nově k bezpečnosti a migraci.

