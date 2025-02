Králíček (ANO): Lavina politických tweetů projevujících soustrast obětem. Jenže to nestačí

Evropa se předevčírem vysmála projevu JD Vance, který v Mnichově varoval, že než začne EU řešit vnější hrozby, musí se vypořádat s těmi vnitřními. Výslovně přitom zmiňoval ohrožení svobody slova a nezvládnutou migraci. Jeho řeč přišla jen den poté, co v Mnichově azylant najel do davu odborářů a jejich dětí. Evropští politici se pohoršovali nad tím, že si americká administrativa dovolí udělovat Evropě rady. Pouhý den po jeho projevu přichází další útok, kdy syrský migrant v rakouském Villachu ubodal 14letého mladíka a další zranil. Co přijde dál, víme. Lavina politických tweetů projevujících soustrast obětem. Jenže to nestačí. Je třeba začít jednat! Uzavřít evropské hranice, chránit je a okamžitě deportovat všechny, kdo vstoupili na území EU nelegálně! Jako bezpečnostní garant hnutí ANO mohu zaručit, že budeme po volbách razit politiku nulové tolerance k nelegální migraci a odmítneme plnění migračního paktu, který za ČR podepsal ministr vnitra Rakušan.

