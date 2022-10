Králíček (ANO): My opravdu neházíme klacky pod nohy

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

já bych chtěl jenom krátce zareagovat na slova pana ministra a na nějakou debatu, která vznikla v minulých dnech na tiskové konferenci Pirátů a na Twitteru.

My jsme byli na tiskové konferenci a na Twitteru obviněni kolegou Michálkem, že házíme Pirátům klacky pod nohy a že znemožňujeme vznik Digitální informační agentury. Tak když budu upřímný, tak když se podívám na čas, který strávil pan ministr svojí úvodní řečí, což bylo zhruba jedenáct minut, tak já bych mohl teď od 13.28 mluvit až do dvou hodin o tom, že koncepčně nesouhlasíme se vznikem této agentury s věcnými argumenty, které mám připravené zhruba na osm stránek. Ale my opravdu neházíme - a já bych poprosil pana kolegu Michálka, prostřednictvím předsedajícího, aby toto už neříkal - my opravdu neházíme klacky pod nohy.

Já už jsem v prvním čtení několikrát vyjádřil, jak se koncepčně neshodneme, proč se neshodneme, předložili jsme věcné argumenty. I tato debata na podvýboru a výboru probíhala věcně, tak by bylo vhodné, aby potom ty argumenty, které dává protistrana, byly fér a neobviňovali nás z něčeho, co opravdu neděláme. Jak říkám, mohl bych tu půl hodiny mluvit, nemuseli bychom to doprojednat, ale nechci to dělat.

Je to váš projekt, se kterým jste přišli vy jako koalice, my respektujeme 108 hlasů. Prostě se na tom neshodneme, takže vám to tady projde, ve třetím čtení vám to projde a můžete si to realizovat. A uvidíme za několik let, kdo měl pravdu. Ale není to tak, že bychom vám házeli klacky pod nohy. Vidíte to, svůj výstup jsem zkrátil zhruba na dvě minuty, budou mluvit další kolegové, takže prosím, abychom používali alespoň trochu férovou argumentaci v rámci možností.

Děkuji.

